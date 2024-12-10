Банки посилять фінмоніторинг ФОПів для боротьби з «дропами». Деталі меморандуму

Чотири українські банки, Нацбанк, Національна асоціація банків України (НАБУ), та Асоціація українських банків (АУБ) 10 грудня підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Крім запровадження нових лімітів на карткові перекази у 150 000 грн із 1 лютого та 100 000 грн із 1 червня, в меморандумі представлені нові індикатори ризику, які рекомендується використовувати банкам для перевірки ФОПів.

Деталі

Серед нових індикаторів ризику – різке збільшення операцій по рахунку, залишок «0» на початок та на кінець дня, дроблення переказів, зокрема круглими сумами.

Найбільші перевірки стосуватимуться ФОПів I групи, які зареєстровані менш ніж пів року. Для них банки запровадять посилений фінансовий моніторинг. ФОПів II та III груп кожен банк застосовуватиме власний ризикоорієнтований підхід.

Також у меморандумі йдеться про впровадження автоматичної перевірки доходів клієнтів з централізованими базами держорганів та обмін даними між банками-учасниками меморандуму.

Перевірки стосуються і схем дроблення. Серед них – значні надходження на рахунки ФОП від юрособи або інших суб’єктів господарювання, сплата юрособою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити, значний обсяг фіноперацій за рахунками новоствореного ФОП, досягнення граничного обсягу доходу на рік ФОПом за 2-3 місяці, використання одного платіжного термінала фінансової установи кількома суб’єктами господарювання.

Меморандум підписали чотири банки – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, та Універсал Банк. Попередньо, зміни діятимуть до завершення воєнного стану.

Контекст

На початку листопада НБУ надав банкам і небанківським фінустановам рекомендації, як виявити «дроблення бізнесу», яке здійснюється задля оптимізації податків. Серед ризикових ознак ФОПів було надання банку однією особою пакета документів на встановлення ділових відносин з юридичною особою та ФОПами, спільна адреса місця знаходження та реалізації товарів та послуг юридичної особи та ФОП, спільні власники та представники, відсутність необхідних ресурсів для ведення діяльності.

Також НБУ рекомендував банкам надсилати до ФОПів запит на документи, які можуть підтвердити ризикові транзакції. Якщо відповіді не задовольняють – закривати рахунок і передавати інформацію до Держфінмоніторингу.