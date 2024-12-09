Банки планують змінити ліміти для карткових переказів. Forbes дізнався деталі

Сім банків планують підписати меморандум про запровадження нових лімітів на карткові перекази. Вони будуть впроваджуватися у два етапи, йдеться у тексті меморандуму, який є у розпорядженні Forbes .

Деталі змін

Нові обмеження, які хочуть впровадити банки, стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів. З 1 січня 2025-го обмеження на такі перекази будуть складати 150 000 грн на місяць, а з 1 червня – 100 000 грн на місяць.

Клієнт зможе збільшити ліміт після надання банку підтвердження своїх офіційних доходів. А от для ризикових клієнтів ліміт може становити 50 000 грн на місяць, йдеться у меморандумі.

Меморандум планують підписати щонайменше сім банків – Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правекс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Універсал Банк.

Контекст

Правління НБУ 27 серпня затвердило обмеження для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня.

Також регулятор анонсував вимоги до волонтерів, аби уникнути обмежень. Регулятор пояснював це необхідністю боротьби зі схемними операціями через фіктивні p2p-перекази, або так звані дропи. НБУ оцінює обсяги цих операцій у 200 млрд грн на рік.

На початку листопада НБУ надав банкам і небанківським фінустановам рекомендації для виявлення «дроблення бізнесу» і ухилення від податків. Схема завдає бюджету втрат на 12 млрд грн, за словами Олега Гетьман, координатора Економічної експертної платформи.