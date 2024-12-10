Банки усилят финмониторинг ФЛП для борьбы с «дропами». Детали меморандума

Четыре украинских банка, Нацбанк, Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) 10 декабря подписали меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг». Кроме введения новых лимитов на карточные переводы в 150 000 грн с 1 февраля и 100 000 грн с 1 июня, в меморандуме представлены новые индикаторы риска, которые рекомендуется использовать банкам для проверки ФЛП.

Подробности

Среди новых индикаторов риска – резкое увеличение операций по счету, остаток «0» на начало и конец дня, дробление переводов, в том числе круглыми суммами.

Наибольшие проверки будут касаться ФЛП I группы, зарегистрированных менее полугода. Для них банки введут усиленный финансовый мониторинг. ФЛП II и III групп каждый банк будет применять собственный рискоориентированный подход.

Также в меморандуме говорится о внедрении автоматической проверки доходов клиентов с централизованными базами госорганов и обмене данными между банками-участниками меморандума.

Проверки относятся и к схемам дробления. Среди них – значительные поступления на счета ФЛП от юрлица или других субъектов хозяйствования, уплата юрлицом услуг ФЛП, стоимость которых сложно оценить, значительный объем финопераций по счетам новосозданного ФЛП, достижение предельного объема дохода на год ФЛП за 2–3 месяца, использование одного платежного терминала финансового учреждения несколькими субъектами ведения хозяйства.

Меморандум подписали четыре банка – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк. Предварительно изменения будут действовать до окончания военного положения.

Контекст

В начале ноября НБУ предоставил банкам и небанковским финучреждениям рекомендации, как выявить «дробление бизнеса», которое осуществляется для оптимизации налогов. Среди рисковых признаков ФЛП было предоставление банку одним лицом пакета документов на установление деловых отношений с юридическим лицом и ФЛП, общий адрес места нахождения и реализации товаров и услуг юридического лица и ФЛП, общие владельцы и представители, отсутствие необходимых ресурсов для ведения деятельности.

Также НБУ рекомендовал банкам посылать в ФЛП запрос на документы, которые могут подтвердить рисковые транзакции.