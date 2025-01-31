Безрукова закликала Зеленського втрутитися у ситуацію навколо АОЗ

Директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, яку відсторонили на час службового розслідування, звернулась до президента Володимира Зеленського із проханням втрутитися у ситуацію навколо АОЗ, і сприяти її врегулюванню в правовий спосіб, йдеться у її відкритому листі від 31 січня.
Ключові факти
- Безрукова наголосила, що робота АОЗ має бути відновлена найближчим часом, інакше існує загроза критично важливим постачанням для ЗСУ і руйнування довіри донорів та партнерів.
- За словами Безрукової, призначення Жумаділова тимчасовим виконувачем обов’язків керівника відбулося у «сумнівний юридичний спосіб» і фактично заблокувало роботу Агенції.
- Зокрема, тиждень не підписувалися платіжні документи згідно з контрактами, не укладалися готові та погоджені контракти, і тп.
- Також «сотні важливих документів просто умисно поставили в режим stand- by», додала вона. Йдеться про регулярну звітність, яку Агенція надсилає Міноборони, Генеральному штабу та іншим органам для оперативного інформування і планування.
- «Я не тримаюся за посаду, але спроби звільнити мене через порушення процедур закону та всупереч міжнародних зобовʼязань, руйнують інституцію та її спроможність працювати швидко та ефективно задля забезпечення ЗСУ», – написала вона.
- Безрукова закликаю президента втрутитися у ситуацію і зупинити руйнування Агенції, гарантувати розв’язання конфлікту виключно у правовий спосіб, забезпечити повноцінну і стабільну роботу АОЗ, без тиску, блокувань та атак.
- Вона наголосила, що суть проблеми полягає не просто у спробі звільнити її, а у «фактичному руйнуванні інституції із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України».
Контекст
24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.
Хоча Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю – у матеріалі Forbes Ukraine.
Станом на 30 січня Безрукова знову значилась керівником ДП «Агенція оборонних закупівель», свідчила інформація з державного реєстру. Згідно з даними YouControl, відповідна зміна відбулася 29 січня, до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі було вказано Жумаділова. Очільник ДОТ раніше пояснював, що Умєров відсторонив Безрукову на період службового розслідування і тимчасово призначив його керувати АОЗ.
31 січня Міністерство юстиції виправило інформацією в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого Жумаділов отримав статус представника ДП «Агенція оборонних закупівель», він тимчасово виконує обовʼязки директора на час службового розслідування. Водночас Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: «відсторонена від виконання посадових обовʼязків на час службового розслідування»
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