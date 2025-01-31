Безрукова призвала Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг АОЗ

Директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова, отстраненная на время служебного расследования, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг АОЗ и способствовать ее урегулированию правовым способом, говорится в ее открытом письме от 31 января.

Ключевые факты

Безрукова подчеркнула, что работа АОЗ должна быть возобновлена ​​в ближайшее время, в противном случае существует угроза критически важных поставок для ВСУ и разрушения доверия доноров и партнеров.

По словам Безруковой, назначение Жумадилова временным исполняющим обязанности руководителя состоялось «сомнительным юридическим способом» и фактически заблокировало работу Агентства.

В частности, неделю не подписывались платежные документы согласно контрактам, не заключались готовые и согласованные контракты.

Также «сотни важных документов просто умышленно поставили в режим stand-by», добавила она. Речь идет о регулярной отчетности, которую Агентство направляет Минобороны, Генеральному штабу и другим органам для оперативного информирования и планирования.

«Я не держусь за должность, но попытки уволить меня из-за нарушения процедур закона и вопреки международным обязательствам разрушают институт и его способность работать быстро и эффективно для обеспечения ВСУ», – написала она.

Безрукова призвала президента вмешаться в ситуацию и остановить разрушение Агентства, гарантировать разрешение конфликта исключительно правовым способом, обеспечить полноценную и стабильную работу АОЗ, без давления, блокировок и атак.

Она подчеркнула, что суть проблемы состоит не просто в попытке уволить ее, а в «фактическом разрушении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины».

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Контекст

24 января министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, действующим директором Агентства оборонных закупок, и назначить гендиректора Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова вместо нее. Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства в наблюдательном совете АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

Хотя Умеров отстранил главу Агентства оборонных закупок, но та отказалась уходить. Кто будет контролировать 298 млрд грн на оружие – в материале Forbes Ukraine.

По состоянию на 30 января Безрукова снова числилась руководителем ГП «Агентство оборонных закупок», свидетельствовала информация из государственного реестра. Согласно данным YouControl, соответствующее изменение произошло 29 января, к тому же с 25 января руководителем АОЗ в госреестре было указано Жумадилова. Глава ГОТ ранее объяснял, что Умеров отстранил Безрукову на период служебного расследования и временно назначил его руководить АОЗ.

31 января Министерство юстиции исправило информацию в Едином государственном реестре, в результате чего Жумадилов получил статус представителя ГП «Агентство оборонных закупок», он временно исполняет обязанности директора на время служебного расследования. Вместе с тем Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением: «отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования»