БПЛА, РЕБ та ракетні технології. Третину оборонного бюджету Міноборони спрямувало на технологічну зброю

Міністерство оборони України виділило третину свого оборонного бюджету на закупівлю технологічної зброї. Про це заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський під час зустрічі з виробниками дронів та іншої інноваційної зброї 21 квітня.

Деталі

За його словами, інвестиції в сучасні розробки стали не лише відповіддю на потреби Збройних сил, а й ключовим поштовхом для розвитку українських високотехнологічних виробництв – зокрема у сферах БПЛА, систем радіоелектронної боротьби та ракетних технологій.

Під час зустрічі з виробниками дронів та іншої інноваційної зброї представники міністерства представили структуру контрагентів Агенції оборонних закупівель та актуальні показники конкуренції на ринку.

Серед пріоритетів – удосконалення прозорості та пришвидшення процедур закупівель, а також уніфікація технічних вимог до продукції.

Це має спростити процес оцінки та сприяти масштабуванню співпраці з надійними постачальниками.

Обговорювали також нові формати взаємодії з виробниками: йдеться не лише про постачання готової техніки, а й про укладання контрактів на комплексні рішення, що включають навчання, обслуговування та модернізацію озброєння.

Окремий блок дискусії був присвячений пошуку додаткових фінансових джерел – як в Україні, так і за кордоном – для стабільного розвитку національного оборонного виробництва.

Контекст

Менше ніж за три роки оборонна промисловість України продемонструвала стрімке зростання – обсяги виробництва зброї зросли у 35 разів, досягнувши річного потенціалу на рівні $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава зосереджується на капіталомістких напрямах, таких як ракетні програми та виробництво боєприпасів. Водночас приватні компанії демонструють високу гнучкість і оперативність у реагуванні на запити фронту.

У 2025 році Міністерство оборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. Загалом на придбання дронів цьогоріч передбачено понад 110 млрд грн, з яких основна частина – понад 102 млрд грн – буде спрямована через Агенцію оборонних закупівель.