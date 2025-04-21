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БПЛА, РЕБ та ракетні технології. Третину оборонного бюджету Міноборони спрямувало на технологічну зброю

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони України виділило третину свого оборонного бюджету на закупівлю технологічної зброї. Про це заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський під час зустрічі з виробниками дронів та іншої інноваційної зброї 21 квітня.

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Деталі 

  • За його словами, інвестиції в сучасні розробки стали не лише відповіддю на потреби Збройних сил, а й ключовим поштовхом для розвитку українських високотехнологічних виробництв – зокрема у сферах БПЛА, систем радіоелектронної боротьби та ракетних технологій.
  • Під час зустрічі з виробниками дронів та іншої інноваційної зброї представники міністерства представили структуру контрагентів Агенції оборонних закупівель та актуальні показники конкуренції на ринку. 
  • Серед пріоритетів – удосконалення прозорості та пришвидшення процедур закупівель, а також уніфікація технічних вимог до продукції. 
  • Це має спростити процес оцінки та сприяти масштабуванню співпраці з надійними постачальниками.
  • Обговорювали також нові формати взаємодії з виробниками: йдеться не лише про постачання готової техніки, а й про укладання контрактів на комплексні рішення, що включають навчання, обслуговування та модернізацію озброєння.
  • Окремий блок дискусії був присвячений пошуку додаткових фінансових джерел – як в Україні, так і за кордоном – для стабільного розвитку національного оборонного виробництва.

Контекст 

Менше ніж за три роки оборонна промисловість України продемонструвала стрімке зростання – обсяги виробництва зброї зросли у 35 разів, досягнувши річного потенціалу на рівні $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава зосереджується на капіталомістких напрямах, таких як ракетні програми та виробництво боєприпасів. Водночас приватні компанії демонструють високу гнучкість і оперативність у реагуванні на запити фронту.

У 2025 році Міністерство оборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. Загалом на придбання дронів цьогоріч передбачено понад 110 млрд грн, з яких основна частина – понад 102 млрд грн – буде спрямована через Агенцію оборонних закупівель.

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