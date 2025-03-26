Міноборони уклало контрактів з виробниками зброї на майже 130 млрд грн з початку року

Міністерство оборони у 2025 році уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на майже 130 млрд грн у межах ініціативи «Зброя Перемоги». Про це повідомив під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України Defence директор Департаменту політики закупівель МОУ Гліб Канєвський.

Деталі

Основною темою обговорення стали пріоритети закупівельної політики Міноборони на 2025 рік. Найбільше уваги учасники зустрічі приділили програмі «Зброя Перемоги» – механізму довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Канєвський розповів про вимоги до українських зброярів, які планують увійти до переліку «Зброя Перемоги» та укласти довгострокові контракти. Серед ключових критеріїв – обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50%.

Контекст

Менше ніж за три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів. Нині ця індустрія спроможна виробляти зброї на $35 млрд щорічно.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава лідирує в капіталомістких напрямах, як‐от розвиток ракетної програми чи виробництво боєприпасів, каже міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін. Приватні виробники, за його словами, швидше реагують на потреби фронту.

Міноборони у 2025 році планує придбати 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На закупівлю дронів у цьому році Міноборони виділить понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель.