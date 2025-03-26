Міноборони уклало контрактів з виробниками зброї на майже 130 млрд грн з початку року

Міністерство оборони у 2025 році уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на майже 130 млрд грн у межах ініціативи «Зброя Перемоги». Про це повідомив під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України Defence директор Департаменту політики закупівель МОУ Гліб Канєвський.
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Деталі
- Основною темою обговорення стали пріоритети закупівельної політики Міноборони на 2025 рік. Найбільше уваги учасники зустрічі приділили програмі «Зброя Перемоги» – механізму довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.
- Канєвський розповів про вимоги до українських зброярів, які планують увійти до переліку «Зброя Перемоги» та укласти довгострокові контракти. Серед ключових критеріїв – обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50%.
Контекст
Менше ніж за три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів. Нині ця індустрія спроможна виробляти зброї на $35 млрд щорічно.
30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.
Держава лідирує в капіталомістких напрямах, як‐от розвиток ракетної програми чи виробництво боєприпасів, каже міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін. Приватні виробники, за його словами, швидше реагують на потреби фронту.
Міноборони у 2025 році планує придбати 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На закупівлю дронів у цьому році Міноборони виділить понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель.
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