Brave1 запустило нову грантову програму для розробників компонентів оборонної техніки. Розробники зможуть отримати до 8 млн грн на прискорення тестування технологій, їхнє удосконалення та підготовку до серійного виробництва. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 4 грудня.

Деталі

Програма передбачає пріоритетне фінансування компонентів із 20 напрямів, визначених разом із Міноборони, виробниками та бойовими підрозділами. До них належать двигуни й приводи (електромотори, ДВЗ), пропульсивні елементи для НРК та дронів, обчислювальні системи й сенсори, засоби зв’язку, тепловізійні та високороздільні камери, гімбали та інша електроніка.

Brave1 також напрацьовуватиме пропозиції до нормативної бази для розвитку незалежного виробництва компонентів і сприятиме налагодженню співпраці між виробниками комплектуючих та готових оборонних систем.

Крім того, невдовзі військові зможуть закуповувати компоненти на Brave1 Market за електронні бали, які нараховуються за підтверджене знищення техніки чи живої сили противника.

Контекст

Brave1 – це спільна ініціатива Міноборони, Генштабу, РНБО, Мінстратегпрому та Мінекономіки, створена для ефективної взаємодії між розробниками та військовими. У кластері вже працюють понад 2200 компаній, що створюють дрони, НРК, системи РЕБ, ракети та інші оборонні технології.

3 вересня Brave1 оголосив два нові конкурси, спрямовані на розвиток української ракетної програми. Загальний фонд підтримки перевищує 100 млн грн, і в кожному конкурсі переможцями можуть стати одразу кілька команд.

У квітні 2025 року в Україні запрацював Brave1 Market – маркетплейс передових технологій для ЗСУ. На платформі військові підрозділи можуть самостійно обирати потрібне обладнання та закуповувати його за кошти військової частини.

У червні Агенція оборонних закупівель спільно з Державним оператором тилу провели онлайн-презентацію можливостей IT-системи для понад 50 військових підрозділів. Думки виробників щодо роботи ініціативи Forbes зібрав у своєму матеріалі.

Маркетплейс дронів офіційно стартував у липні. Перше замовлення виконали 31 липня. Середній термін доставки становить близько 10 днів, а рекордне – лише п’ять.