Brave1 запустило нову грантову програму для розробників компонентів оборонної техніки. Розробники зможуть отримати до 8 млн грн на прискорення тестування технологій, їхнє удосконалення та підготовку до серійного виробництва. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 4 грудня.
Деталі
- Програма передбачає пріоритетне фінансування компонентів із 20 напрямів, визначених разом із Міноборони, виробниками та бойовими підрозділами. До них належать двигуни й приводи (електромотори, ДВЗ), пропульсивні елементи для НРК та дронів, обчислювальні системи й сенсори, засоби зв’язку, тепловізійні та високороздільні камери, гімбали та інша електроніка.
- Brave1 також напрацьовуватиме пропозиції до нормативної бази для розвитку незалежного виробництва компонентів і сприятиме налагодженню співпраці між виробниками комплектуючих та готових оборонних систем.
- Крім того, невдовзі військові зможуть закуповувати компоненти на Brave1 Market за електронні бали, які нараховуються за підтверджене знищення техніки чи живої сили противника.
Контекст
Brave1 – це спільна ініціатива Міноборони, Генштабу, РНБО, Мінстратегпрому та Мінекономіки, створена для ефективної взаємодії між розробниками та військовими. У кластері вже працюють понад 2200 компаній, що створюють дрони, НРК, системи РЕБ, ракети та інші оборонні технології.
3 вересня Brave1 оголосив два нові конкурси, спрямовані на розвиток української ракетної програми. Загальний фонд підтримки перевищує 100 млн грн, і в кожному конкурсі переможцями можуть стати одразу кілька команд.
У квітні 2025 року в Україні запрацював Brave1 Market – маркетплейс передових технологій для ЗСУ. На платформі військові підрозділи можуть самостійно обирати потрібне обладнання та закуповувати його за кошти військової частини.
У червні Агенція оборонних закупівель спільно з Державним оператором тилу провели онлайн-презентацію можливостей IT-системи для понад 50 військових підрозділів. Думки виробників щодо роботи ініціативи Forbes зібрав у своєму матеріалі.
Маркетплейс дронів офіційно стартував у липні. Перше замовлення виконали 31 липня. Середній термін доставки становить близько 10 днів, а рекордне – лише п’ять.
