«Я оцінюю їх високо. Результат є». Путін прокоментував переговори РФ і США в Саудівській Аравії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що «високо» оцінює переговори між Росією та США в Ер-Ріяді . Про це він сказав 19 лютого під час спілкування з журналістами, пише «Інтерфакс» .

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«Так, мені доповіли. Я оцінюю їх високо. Результат є», – сказав Путін.

Він заявив, що Москва і Вашингтон «домовилися відновити в нормальному режимі роботу дипломатичних відомств».

Перешкоджання роботі дипмісій «ні до чого доброго не призводить», сказав Путін. «У нас, якщо так справа далі піде, у цих будівлях працюватимуть одні прибиральниці», – заявив очільник Кремля.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли переговори між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни в Україні. Зустріч Путіна і Трампа обговорювалася, делегації працюватимуть над її організацією, але вона навряд чи відбудеться наступного тижня, сказав після переговорів помічник президента РФ Ушаков.

Держсекретар США Марк Рубіо за підсумками переговорів заявив, що для завершення війни в Україні «поступки повинні зробити всі сторони» у відповідь на питання про скасування західних санкцій проти РФ. Американська сторона назвала переговори «позитивною і конструктивною розмовою». Адміністрація президента Трампа збереже санкції проти Росії щонайменше доти, доки не буде досягнуто домовленість про припинення війни РФ проти України, запевнив європейських союзників Рубіо.

США і РФ розробили триступеневий мирний план: 1) припинення вогню, 2) проведення виборів, 3) підписання мирної угоди. Про це повідомила журналістка Fox News Жакі Генріх із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Президент Володимир Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії, який був запланований на 19 лютого. За його словами, візит перенесено на 10 березня. «Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію… Домовились, що 10 березня я буду з візитом. А США – ми їх очікуємо в Києві», – сказав він під час пресконференції в Туреччині.