Мерц обговорює створення спецфонду Німеччини на €200 млрд для військових витрат та допомоги Україні – Bloomberg

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і, ймовірно, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами, щоб швидко схвалити до €200 млрд у вигляді спеціальних витрат на оборону, повідомило джерело Bloomberg , знайоме з перебігом цих обговорень.

Ключові факти

За словами джерел, у Німеччині обговорюється ідея схвалити спеціальний фонд для нових військових витрат та допомоги Україні. Іншими варіантами може бути розширення існуючого фонду у розмірі €100 млрд або адаптація так званого боргового гальма, щоб він дозволяв додаткові витрати на оборону. Будь-який із цих варіантів вимагатиме більшості у дві третини законодавців, і це буде набагато складніше забезпечити, коли збереться наступний законодавчий орган.

Чиновники з партії християнських демократів Мерца та СДПН обговорюють способи обійти жорсткі обмеження Німеччини на державні запозичення, щоб звільнити ресурси для оборони, повідомили обізнані джерела.

Розглядається можливість проведення голосування щодо нового фінансування, який буде вдвічі більшим за схвалене три роки тому, через чинний парламент, сказали джерела.

Мерц обіцяв збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії, але його плани можуть зіткнулися із проблемами. Маючи менш як дві третини місць, основні партії не мають голосів, щоб помʼякшити конституційні обмеження на державні запозичення. Але вони могли б обійти це, проштовхнувши голосування до того, як новий законодавчий орган уперше засідатиме 24 березня.

Мерц і лідер СДПН Ларс Клінгбайль планують провести телефонну розмову у 25 лютого, щоб обговорити підтримку України та витрати на оборону, і обидва сподіваються прояснити ситуацію найближчими днями, повідомили інформовані джерела. Попередні переговори про коаліцію мають розпочатися 6 березня.

Колега Клінгбайля по партії, канцлер Олаф Шольц, що залишає посаду, також порушив питання про можливість скликання парламенту на позачергову сесію.

Контекст

23 лютого Мерц заявив, що має намір укласти коаліційний пакт із СДПН до Великодня, тоді як Трамп повідомив американським чиновникам, що до цього ж часу він хоче укласти мирну угоду з Україною.

Блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом переміг на дострокових парламентських виборах у Німеччині. Мерц – ймовірний кандидат на посаду канцлера. Що це означає для України та Європи – читайте тут.

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив Україну з Трампом у Вашингтоні у 24 лютого. Він вирушив до столиці США, щоб забезпечити роль Європи у мирних переговорах і підтвердити прихильність регіону до збільшення витрат на оборону, що, як очікується, буде підкріплено власним візитом премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 27 лютого. Лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі 6 березня, щоб обговорити свої подальші кроки.

24 лютого Трамп заявив, що війна в Україні нібито може закінчитися протягом кількох тижнів.