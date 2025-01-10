Бронювання працівників ремонтних бригад облгазів спростили. Що змінилося

Кабінет Міністрів 10 січня спростив процедуру надання статусу критично важливих для економіки операторів газорозподільних систем. Зміни стосуються підприємств, які забезпечують функціонування систем газопостачання в умовах особливого періоду, йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки 10 січня.

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Відтепер для бронювання працівників операторів не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальних зарплат за останній календарний квартал.

Операторам надана можливість обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників – не менше розміру середньої у регіоні за IV квартал 2021 р., як одного з трьох обов’язкових критеріїв.

«Це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечить їх ефективну роботу для стабільного газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій», – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Контекст

9 січня народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що Кабмін нібито відмовився надати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств та забронювати працівників. Водночас він не навів ніяких підтверджень цього.

10 січня під час години запитань до уряду у Верховній Раді премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує у пʼятницю врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж понад норму. «У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів», – сказав прем’єр.

У листопаді уряд змінив правила бронювання, запровадивши вимогу середньої зарплати на підприємствах, які хочуть забронювати своїх працівників. Вона повинна бути не меншою ніж 2,5 мінімальної зарплати (станом на 2024 рік – 20 000 грн). Стільки само має отримувати й сам працівник, якого хочуть забронювати. Крім рівня зарплати, підприємства повинні обов’язково не мати боргів перед бюджетом.

Робота сервісів з онлайн-бронювання була тимчасово зупинена після кібератаки на реєстри Мінʼюсту, яка сталася 19 грудня 2024 року. У відповідь на цю ситуацію Кабмін ухвалив рішення продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних від мобілізації на один місяць автоматично.

Для забезпечення безперервності бронювання підприємствам необхідно отримати статус критичності за новими критеріями та здійснити бронювання через портал «Дія» до 28 лютого включно.