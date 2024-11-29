Уряд дозволив підприємствам з діючою критичністю бронювати працівників до кінця лютого, після оновлення статусу – на рік

Уряд змінить підходи до бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня.

Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих зможуть забронювати працівників — це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими критеріями, підприємства зможуть бронювати працівників до 12 місяців як і раніше. Відповідні зміни Кабінет Міністрів ухвалив 29 листопада, повідомляє Мінекономіки.

Ключові факти

З 1 грудня для того, щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це понад три місяці – до кінця лютого 2025 року.

Уряд передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників, або у разі завершення бронювання діючих працівників.

За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності – бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Наприклад, якщо термін бронювання працівників закінчується 5 січня 2025 року, а підприємство не встигло ще оновити критичність упродовж грудня, то може продовжити бронювання цих працівників через «Дію», але на термін не довше ніж термін дії їхньої критичності та не довше ніж до 28 лютого. Якщо ж підприємство вже оновило критичність – воно може вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк – до 12 місяців.

Ще уряд спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця – керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 000 грн. Підприємства, які декларативно подадуть недостовірний рівень зарплати працівників – втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше шести місяців.

До списку посад, які можуть бути заброньовані без обмежень за обсягами, додали фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Контекст

З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни були оприлюднені у постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. «Усі бронювання будуть здійснюватися через «Дію», – прокоментував раніше зміни премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, каже Кіндратів. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.

Відновлення бронювання є важливим для функціонування економіки. «Перерва» підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договорів, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю», – йшлося у заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

За даними Мінекономіки лише 12% підприємств мають статус критично важливих і саме вони генерують 67% від всіх доходів у державі.

Як будуть працювати нові правила – читайте тут.

Раніше Мінекономіки пояснювало, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані від мобілізації за загальним порядком як і інші. Згідно із розʼясненням, у новому порядку 18 травня є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання.