Cargill звільнить близько 8000 працівників цього року

Американська продовольча компанія Cargill планує скорити штат співробітників на 5%, або на 8000 працівників у зв’язку зі зменшенням виторгу, пише Reuters 3 грудня. В компанії працює близько 160 000 працівників.
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Ключові факти
- Більшість звільнень відбудуться цього року.
- Звільнення – частина зміни стратегії, згідно з якою на менеджерів буде покладено більше обов’язків, аби уникнути дублювання роботи.
- Cargill не публікує квартальних звітів. За даними Reuters, виторг за 2024 фінансовий рік знизився на 10,6%, до $160 млн.
- Виторг зменшився через скорочення маржинальності переробки і падіння світових цін на кукурудзу, пшеницю та сою.
Контекст
Компанія присутня у 70 країнах світу та реалізує сільськогосподарську продукцію на ринки 125 країн. Компанія займається торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшнику і сої. В сезоні 2022-2023 Cargill увійшла до найбільших експортерів зерна в Україні із часткою експорту в 5%.
В Україні корпорації належить 51% у зерновому терміналі Neptune у порту «Південний». Внаслідок повномасштабного вторгнення Cargill втратила контроль над двома українськими підприємствами, які спеціалізуються на переробці соняшнику.
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