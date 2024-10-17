Meta в гонитві за ефективністю звільняє співробітників за зловживання пільгами на харчування – FT

Компанія Meta звільнила близько двадцяти співробітників у Лос-Анджелесі за порушення правил використання пільг на харчування, пише Financial Times . Звільнення відбулися за кілька днів до того, як компанія вартістю $1,5 трлн почала реструктуризацію окремих команд у WhatsApp, Instagram та Reality Labs, підрозділі доповненої та віртуальної реальності.

Деталі

Співробітники Meta отримували щоденні доплати у розмірі $20 на сніданок, $25 на обід і $25 на вечерю. Ці гроші можна використовувати, зокрема, для замовлення їжі через сервіси доставки, такі як Uber Eats або Grubhub. Проте, як виявилося, співробітники використовували доплату на різні побутові товари.

В одному з дописів на анонімній платформі Blind, який побачила FT, вже колишній співробітник Meta написав, що купив на ці гроші зубну пасту та чай в аптеці, а коли компанія виявила це під час розслідування, його звільнили без попередження.

Ще одна людина, що отримувала у Meta річну зарплату близько $400 000 і працювала «ночами і на вихідних», написала, що зізналася в порушенні правил, коли відділ кадрів розслідував цю практику, а потім була «несподівано» звільнена.

Meta відмовилася коментувати ці звільнення, але підтвердила масштабну реорганізацію деяких підрозділів. За словами представника компанії, реструктуризація включає як скорочення, так і переведення частини співробітників на нові ролі для «оптимізації ресурсів відповідно до довгострокових стратегічних цілей». Компанія зазначила, що допомагає таким співробітникам у пошуку нових можливостей всередині Meta.

Контекст

Meta продовжує звільняти людей у гонитві за ефективністю. За останні роки компанія пережила кілька раундів звільнень. Раніше гендиректор Марк Цукерберг заявив, що прагнення до «ефективності» триватиме тут вічно. Минулий рік він оголошував «роком ефективності». За останні два роки Meta скоротила понад 20 000 співробітників.

Зусилля Meta зі скорочення витрат є частиною ширшої хвилі технологічних компаній, які скоротили робочі місця в 2022-2023 роках. Раніше Alphabet, материнська компанія Google, оголосила про скорочення 12 000 робочих місць, що становить близько 6% її робочої сили. Microsoft також оголосила про скорочення 10 000 співробітників, тоді як Amazon заявила про скорочення 18 000 співробітників.