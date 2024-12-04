Cargill уволит около 8000 работников в этом году

Американская продовольственная компания Cargill планирует сократить штат сотрудников на 5%, или на 8000 работников, в связи с уменьшением выручки, пишет Reuters 3 декабря. В компании работает около 160 000 работников.
⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».
Ключевые факты
- Большинство увольнений состоятся в этом году.
- Увольнение – часть смены стратегии, согласно которой на менеджеров будет возложено больше обязанностей во избежание дублирования работы.
- Cargill не публикует квартальные отчеты. По данным Reuters, выручка за 2024 финансовый год снизилась на 10,6%, до $160 млн.
- Выручка уменьшилась из-за сокращения маржинальности переработки и падения мировых цен на кукурузу, пшеницу и сою.
Контекст
Компания присутствует в 70 странах мира и реализует сельскохозяйственную продукцию на рынках 125 стран. Компания занимается торговлей зерновыми и масличными культурами, переработкой семян подсолнечника и сои. В сезоне 2022-2023 Cargill вошла в число крупнейших экспортеров зерна в Украине с долей экспорта в 5%.
В Украине корпорации принадлежит 51% в зерновом терминале Neptune в порту Южный. В результате полномасштабного вторжения Cargill потеряла контроль над двумя украинскими предприятиями, специализирующимися на переработке подсолнечника.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.