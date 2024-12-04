Cargill уволит около 8000 работников в этом году

Американская продовольственная компания Cargill планирует сократить штат сотрудников на 5%, или на 8000 работников, в связи с уменьшением выручки, пишет Reuters 3 декабря. В компании работает около 160 000 работников.

Ключевые факты

Большинство увольнений состоятся в этом году.

Увольнение – часть смены стратегии, согласно которой на менеджеров будет возложено больше обязанностей во избежание дублирования работы.

Cargill не публикует квартальные отчеты. По данным Reuters, выручка за 2024 финансовый год снизилась на 10,6%, до $160 млн.

Выручка уменьшилась из-за сокращения маржинальности переработки и падения мировых цен на кукурузу, пшеницу и сою.

Контекст

Компания присутствует в 70 странах мира и реализует сельскохозяйственную продукцию на рынках 125 стран. Компания занимается торговлей зерновыми и масличными культурами, переработкой семян подсолнечника и сои. В сезоне 2022-2023 Cargill вошла в число крупнейших экспортеров зерна в Украине с долей экспорта в 5%.

В Украине корпорации принадлежит 51% в зерновом терминале Neptune в порту Южный. В результате полномасштабного вторжения Cargill потеряла контроль над двумя украинскими предприятиями, специализирующимися на переработке подсолнечника.