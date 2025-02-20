ДБР ініціює націоналізацію активів та корпоративних прав Полтавського ГЗК

Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», повідомила пресслужба бюро 20 лютого.
ПГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі і ключовий актив Ferrexpo, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.
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Ключові факти
- Згідно із повідомленням ДБР, пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомого майна, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді комбінату на 49 років.
- Під процедуру можуть потрапити і 2382 залізничні вагони та 53 331 погонний метр під’їзних колій.
- ДБР пропонує суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».
Контекст
20 вересня слідчі ДБР направили до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, менеджмент підприємства нібито привласнив понад 370 млн грн. У межах досудового розслідування на це та інше майно та корпоративні права компанії було накладено арешт.
Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.
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