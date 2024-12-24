Половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, якщо вирішиться питання з бронюванням – Чернишов

Віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляє, що 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Про це він сказав на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини 23 грудня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

За словами Чернишова, 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

«Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є», – сказав він.

Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності. Зокрема, при міністерстві буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено «Хаби єдності» (Unity Hub).

У звʼязку з чим, за його словами, у майбутніх «Хабах єдності» за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розвʼязання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами.

Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App.

Контекст

19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України, який містить 10 пунктів. Тоді президент повідомив, що буде створено Міністерство обʼєднання України, яке займатиметься справами глобальної української спільноти. До кінця року мали представити на затвердження кандидатуру міністра.

3 грудня Рада призначила Чернишова на посаду віцепремʼєр-міністра – міністра національної єдності. Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Олексій Чернишов повертається в уряд після дворічної перерви на чолі «Нафтогазу». Чому він вирішив очолити Міністерство єдності та з чим залишає найбільшу державну компанію країни, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.