Уряд перейменував Мінінтеграції в Мін’єдності, яке очолив Чернишов

Кабінет Міністрів 3 грудня ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності, яке очолив ексголова «Нафтогазу» Олексій Чернишов . Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

Деталі

Розробка та впровадження програм щодо повернення українців із міграції – те, над чим працюватиме Міністерство національної єдності на чолі з новопризначеним віцепремʼєр-міністром, сказав Шмигаль.

Премʼєр привітав призначення Верховною Радою на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

Нове відомство інституційно посилить політику щодо українців, яким довелося виїхати в різні роки, вважає Шмигаль.

«Для нового міністерства та міністра це буде одним із головних завдань. Стратегія, програми та стимули щодо того, як повернути українців жити й працювати в Україну», – сказав очільник уряду.

Контекст

19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України, який містить 10 пунктів. Тоді президент повідомив, що буде створено Міністерство обʼєднання України, яке займатиметься справами глобальної української спільноти. До кінця року мали представити на затвердження кандидатуру міністра.

3 грудня Верховна Рада призначила Чернишова на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності.

Олексій Чернишов повертається в уряд після дворічної перерви на чолі «Нафтогазу». Чому він вирішив очолити Міністерство єдності та з чим залишає найбільшу державну компанію країни, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.