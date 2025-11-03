Уряд ухвалив два експериментальні проєкти, які реалізовуватиме Державна служба зайнятості. Перший стосуватиметься людей, які втратили роботу, але ще не звернулися до служби та не отримали статусу безробітного, другий – підтримки ветеранів і ветеранок. Про це йдеться у повідомленні Держслужби занятості від 3 листопада.

Деталі

Суть першого проєкту – оперативний доступ людини, яка втратила роботу, до державних програм підтримки з працевлаштування та програм перенавчання. Йдеться про заходи, які допоможуть людині повернутися до роботи ще до того, як вона стане на облік у службі зайнятості.

Як це працюватиме? Якщо протягом 60 днів після звільнення людина не знайде роботу, Пенсійний фонд передає Держслужбі зайнятості дані про таку людину. Далі фахівець служби зайнятості комунікує з такою людиною та інформує про соціальні послуги. Також відстежуватимуться дані про завершення навчання для подальшого супроводу з працевлаштування.

Другий експериментальний проєкт стосується проактивної підтримки ветеранів і ветеранок. Його основна мета – удосконалення механізмів соціальної та професійної адаптації ветеранів війни та демобілізованих осіб. Він має спростити процедури реєстрації у службі зайнятості.

Для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів війни на час воєнного стану, суму компенсацій планується збільшити вдвічі – до 100% фактичних витрат на оплату праці, але не більше 1,5 мінімальних зарплат.

Передбачається участь у суспільно корисних роботах без набуття статусу безробітного. Оплата передбачена у розмірі двох мінімальних зарплат.

Контекст

У 2024 році на обліку в Службі зайнятості перебувало майже 400 000 людей, які мали статус безробітного. Зайнятістю були забезпечені 330 000 громадян, повідомляла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. За її словами, кількість українців, які шукають роботу, зменшується. До повномасштабного вторгнення на обліку в Службі зайнятості перебувало близько 1 млн безробітних і в структурі пропорція чоловіків і жінок традиційно становила близько 50% на 50%, то зараз 80% – це жінки і 20% – чоловіки.

Основними причинами дефіциту кадрів є скорочення пропозиції робочої сили внаслідок воєнних дій, міграції населення, призову чоловіків та жінок на військову службу.

На 1 жовтня 2025 року до Держслужби занятості звернулося 142 000 осіб, з них статус зареєстрованого безробітного мали 93 000 осіб.