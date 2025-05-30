Кабінет Міністрів України затвердив одноразову виплату в розмірі 200 000 грн для випускників медичних вишів, які з 2025 року працевлаштуються в медзакладах сільської місцевості або на територіях активних бойових дій, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, ця ініціатива підтримує молодих медиків і допомагає вирішити проблему нестачі кадрів у регіонах. «Інвестиції в людський капітал, поряд із безпекою та обороною, є ключовим пріоритетом уряду», – зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, виплата надаватиметься випускникам інтернатури за лікарськими спеціальностями, які у 2025 році укладуть щонайменше трирічний контракт на роботу в державних або комунальних медзакладах у сільській місцевості чи зонах бойових дій.

Виплата регулюватиметься порядком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я.

Виплата доступна для роботи на посадах у медзакладах, де укомплектованість лікарями до працевлаштування випускника не перевищує 75%, або на вакансіях, опублікованих на Єдиному веб-порталі вакантних посад.

Крім того, уряд скасував попередню норму постанови № 524, яка передбачала виплату в розмірі п’яти прожиткових мінімумів випускникам медичних вишів, які працюють у сільській місцевості чи на посадах сімейних лікарів, педіатрів або терапевтів.

Контекст

У березні 2025 року «Лікарі без кордонів» (MSF) повідомили про обмежений доступ до медичних послуг, нестачу медперсоналу та високу потребу в психологічній допомозі на прифронтових територіях України, зазначив менеджер мобільних клінік MSF Олександр Гонтарєв.

З вересня 2022 року чотири мобільні бригади MSF, до складу яких входять лікар, медсестра, психолог, соціальний працівник і гінеколог, працюють у Краматорській, Лиманській, Святогірській, Слов’янській громадах і частині Харківщини, надаючи допомогу в деокупованих районах. Через зруйновані медзакладі та відтік персоналу доступ до медицини ускладнений, а брак ліків посилює проблему.