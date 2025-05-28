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У Раді обговорять використання SIM-карток українських операторів у російських «Шахедах»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує нараду щодо використання російськими дронами «Шахед» SIM-карток і інфраструктури українських мобільних операторів. Про це повідомив голова підкомітету з кібербезпеки Олександр Федієнко («Слуга народу»).

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Деталі 

  • «Потрібно посилити відповідальність власників інфраструктури – мобільної чи фіксованої. Якщо оператори знову проігнорують нараду, Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни без їхньої участі», – написав Федієнко.
  • Він нагадав, що перша нарада на цю тему відбулася 10 липня 2024 року, де обговорювали локалізацію та блокування SIM-карток, які використовуються російськими дронами. 
  • Федієнко також прокоментував відеосюжет волонтера Сергія Стерненка, який звернув увагу на використання російськими «Шахедами» української мобільної інфраструктури.
  • «Через додатки, наприклад Telegram, можна надсилати команди автопілоту дрону, отримувати телеметрію (швидкість, висоту, координати, стан систем), запускати чи вимикати двигун, змінювати маршрут або швидкість через API», – пояснив Федієнко.

Контекст 

25 травня The Economist опублікував матеріал, у якому повідомляється, що в уламках дрона, запущеного по Україні, знайшли записку з описом нової системи керування безпілотниками. Зазначається, що дрони тепер контролюються через Telegram-боти, які в реальному часі передають операторам польові дані та відеопотік. Українські експерти виявили, що модернізовані дрони Shahed не реагують на засоби радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS, а керуються штучним інтелектом і використовують українські мобільні мережі.

Публікація The Economist про застосування штучного інтелекту, Telegram-ботів і українських SIM-карток у дронах Shahed спричинила жваве обговорення. Хоча дрони дійсно оснащені SIM-картками, експерти вважають заяви про керування через Telegram і відеострімінг перебільшеними або хибними. Основна роль SIM-карток – передача базових даних про політ, а не керування чи розвідка. Наскільки це серйозна проблема, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

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