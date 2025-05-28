Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує нараду щодо використання російськими дронами «Шахед» SIM-карток і інфраструктури українських мобільних операторів. Про це повідомив голова підкомітету з кібербезпеки Олександр Федієнко («Слуга народу»).

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«Потрібно посилити відповідальність власників інфраструктури – мобільної чи фіксованої. Якщо оператори знову проігнорують нараду, Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни без їхньої участі», – написав Федієнко.

Він нагадав, що перша нарада на цю тему відбулася 10 липня 2024 року, де обговорювали локалізацію та блокування SIM-карток, які використовуються російськими дронами.

Федієнко також прокоментував відеосюжет волонтера Сергія Стерненка, який звернув увагу на використання російськими «Шахедами» української мобільної інфраструктури.

«Через додатки, наприклад Telegram, можна надсилати команди автопілоту дрону, отримувати телеметрію (швидкість, висоту, координати, стан систем), запускати чи вимикати двигун, змінювати маршрут або швидкість через API», – пояснив Федієнко.

Контекст

25 травня The Economist опублікував матеріал, у якому повідомляється, що в уламках дрона, запущеного по Україні, знайшли записку з описом нової системи керування безпілотниками. Зазначається, що дрони тепер контролюються через Telegram-боти, які в реальному часі передають операторам польові дані та відеопотік. Українські експерти виявили, що модернізовані дрони Shahed не реагують на засоби радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS, а керуються штучним інтелектом і використовують українські мобільні мережі.

Публікація The Economist про застосування штучного інтелекту, Telegram-ботів і українських SIM-карток у дронах Shahed спричинила жваве обговорення. Хоча дрони дійсно оснащені SIM-картками, експерти вважають заяви про керування через Telegram і відеострімінг перебільшеними або хибними. Основна роль SIM-карток – передача базових даних про політ, а не керування чи розвідка. Наскільки це серйозна проблема, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.