Агенція оборонних закупівель України (АОЗ) представила оновлену модель закупівель дронів для ЗСУ. Її мета – спростити участь виробників, зробити процес прозорим і створити умови для розвитку ринку безпілотників, йдеться у пресрелізі АОЗ.

Деталі

АОЗ впроваджує три основні механізми взаємодії з ринком:

Прямі договори – для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників. Через стратегічну важливість закупівель на основі доведеної потреби Агенція частково залишає вже існуючий підхід. Проте фокус буде робитись на закупівлю унікальних та спеціалізованих апаратів.

– для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників. Через стратегічну важливість закупівель на основі доведеної потреби Агенція частково залишає вже існуючий підхід. Проте фокус буде робитись на закупівлю унікальних та спеціалізованих апаратів. Рамкові угоди – конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик. Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об’єднувати в рамки (на першому етапі це FPV-дрони). Це дозволить проводити конкурентні закупівлі зі залученням широкого кола виробників.

– конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик. Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об’єднувати в рамки (на першому етапі це FPV-дрони). Це дозволить проводити конкурентні закупівлі зі залученням широкого кола виробників. DOT-Chain Defence – маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів.

– маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів. Агенція планує забезпечити прогнозоване та швидке постачання засобів для ЗСУ, а виробникам та постачальникам дати більш чітке розуміння попиту та актуальних потреб війська, йдеться у повідомленні.

Контекст

Новий підхід виник як реакція на запити з боку ринку та військових, пояснили в АОЗ. Попередня модель закупівель критикували за непрозорість, складність доступу та відсутність діалогу. Як пояснив директор АОЗ Арсен Жумаділов, оновлені правила дозволяють державі оперативніше реагувати на потреби ЗСУ, а ринку – масштабуватись.

З січня по травень 2025 року АОЗ поставило ЗСУ закуплених 593 000 дронів. На травень АОЗ уклала державних контрактів на 83% від доведеної потреби у товарах оборонного призначення для ЗСУ. Агенція уклала контрактів на 85% для наземної техніки, на 83% для боєприпасів та на 81% для безпілотних апаратів.