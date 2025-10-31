У жовтні індикатор ділової впевненості в промисловості знизився на 1,8 в.п. порівняно з вереснем і сягнув –7,4%, а в переробній промисловості – на 1,9 в.п., до –9%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Деталі

Водночас індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості залишився незмінним порівняно з вереснем і становив +0,7% для обох секторів, зазначається в повідомленні.

Усі компоненти для обчислення цих індикаторів базуються на сезонно скоригованих значеннях балансів.

Оцінка поточного обсягу замовлень на продукцію (попиту) в промисловості склала –34,1%, у переробній промисловості – –36,2%. Очікування щодо обсягу виробництва в найближчі три місяці в промисловості – +4%, у переробній промисловості – +1%.

Оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості – –7,9%, у переробній промисловості – –8,1%. Оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці в жовтні 2025 р. в промисловості – –1,7%, у переробній промисловості – –1,2%.

Крім того, оцінка поточного обсягу іноземних замовлень (експортного попиту) в промисловості становила –24,7%, у переробній промисловості – –31,4%.

За даними опитування промислових підприємств у жовтні, респонденти очікують: зростання відпускних цін на продукцію в найближчі три місяці, уповільнення темпів скорочення кількості працівників на підприємствах, забезпеченість замовленнями в середньому на чотири місяці роботи тощо.

Контекст

У вересні 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 1,3% порівняно з вереснем 2024 року, що значно нижче за серпневе зростання на 7,3%. Щодо попереднього місяця, серпня, ціни знизилися на 3,5%.

Ключовим фактором уповільнення річної інфляції стало зниження цін в електроенергетиці на 10,1%. Крім того, у вересні зафіксовано падіння цін у виробництві цукру на 2,1% та в добуванні кам’яного вугілля на 0,5%.

Найбільше зростання цін спостерігалося в харчовій промисловості. Зокрема, виробництво м’яса та м’ясних продуктів подорожчало на 25,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 16%, а молочних продуктів – на 15,9%.

Загалом у добувній промисловості ціни зросли на 7%, у переробній – на 11,1%.