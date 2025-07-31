Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує незалежність антикорупційних органів. Про це він заявив у відеозверненні 31 липня.

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Зеленський зазначив, що текст закону незабаром опублікують. За словами президента, закон сприятиме «належній та незалежній роботі антикорупційних і правоохоронних органів».

Президент додав, що урядовці найближчим часом повідомлять міжнародних партнерів України про цей закон.

Контекст

23 липня президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів через суспільне занепокоєння щодо законопроєкту, який обмежував незалежність НАБУ та САП. За його словами, протягом двох тижнів буде розроблено план для посилення цих інституцій та усунення ризиків.

24 липня на сайті Верховної Ради опублікували президентський законопроєкт №13533, позначений як невідкладний. У НАБУ заявили, що документ відновлює їхні повноваження та гарантує незалежність. Закон закріплює статус керівника САП як очільника органу прокуратури, забезпечуючи автономію прокурорів у справах НАБУ. Генпрокурору забороняється давати вказівки детективам НАБУ, передавати їхні справи (за винятком воєнного часу) чи впливати на роботу САП і НАБУ. Підслідність справ НАБУ не змінюється без згоди керівника САП.

Законопроєкт передбачає перевірку СБУ працівників НАБУ з допуском до держтаємниці, обмеження їхніх виїздів за кордон (окрім відряджень) і обов’язкову перевірку на поліграфі раз на два роки.

Представники НАБУ та САП брали участь у розробці документа й закликали парламент швидко його ухвалити.

31 липня Верховна Рада прийняла закон №13533. За словами голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, комітет розглянув шість альтернативних законопроєктів, які мали схожу мету.