Anthropic залучила юридичну фірму Wilson Sonsini для підготовки одного з найбільших первинних публічних розміщень акцій (IPO) в історії, яке може відбутися вже у 2026 році, оскільки стартап у сфері штучного інтелекту змагається з OpenAI за вихід на публічний ринок. Про це пише FT з посиланням на джерела.
Деталі
- Творець чатбота Claude, який наразі веде переговори щодо приватного раунду фінансування з оцінкою понад $300 млрд, нещодавно обрав цю юридичну фірму зі США, повідомили двоє джерел, обізнаних із рішенням.
- Команда генерального директора Даріо Амодеї також проводила попередні переговори з великими інвестиційними банками щодо потенційного IPO, хоча джерела зазначили, що ці обговорення були неформальними та на ранній стадії, і підбір андеррайтерів ще не завершено.
- Ці кроки свідчать про суттєвий прогрес у підготовці Anthropic до IPO, перевіряючи інтерес інвесторів до великих дослідницьких лабораторій ШІ, що працюють зі збитками, пише FT.
- Wilson Sonsini консультує Anthropic з 2022 року щодо комерційних питань, включно з багатомільярдними інвестиціями від Amazon, та брала участь у високопрофільних IPO технологічних компаній, таких як Google, LinkedIn і Lyft.
- Інвестори налаштовані оптимістично, вважаючи, що Anthropic може випередити OpenAI, вийшовши на біржу першою. Хоча одне джерело вказує на можливість IPO у 2026 році, інше застерігає, що такий термін малоймовірний.
- Представник Anthropic заявив: «Для компаній нашого масштабу та рівня доходів звично працювати, ніби вони вже публічні. Ми не приймали рішень щодо того, коли – або взагалі чи виходити на публічний ринок, і наразі не маємо новин для оголошення».
Контекст
Повідомляється, що OpenAI також готується до потенційного IPO, хоча конкретної дати не визначено. Обидві компанії можуть стикнутися з труднощами через швидке зростання та величезні витрати на навчання моделей ШІ, що ускладнює прогнозування фінансових результатів.
Обидва стартапи планують оцінки, безпрецедентні для технологічних компаній США. У жовтні OpenAI оцінювали у $500 млрд. Anthropic нещодавно отримала зобов’язання на $15 млрд від Microsoft і Nvidia, що стане частиною раунду фінансування з очікуваною оцінкою компанії від $300 до $350 млрд. Cтартап працює над внутрішнім списком змін для виходу на біржу та минулого року найняв Крішну Рао, який раніше працював в Airbnb і був ключовою фігурою в IPO цієї компанії, на посаду фінансового директора.
