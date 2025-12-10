Користувачі ChatGPT тепер можуть редагувати зображення вбудованими інструментами Adobe – зокрема Photoshop, Adobe Express та Acrobat – без переходу на інші платформи. Інтеграцію офіційно представили 10 грудня, повідомляється на сайті Adobe .

Деталі

Усі інструменти доступні безкоштовно прямо в чатботі.

Через Photoshop у ChatGPT можна коригувати яскравість, контраст, насиченість, додавати стилізовані ефекти та редагувати окремі елементи зображення, наприклад розмивати чи видаляти фон. Водночас деякі фірмові можливості, як-от Generative Fill, поки недоступні.

Adobe Express у ChatGPT дає змогу створювати запрошення, постери та анімовані графічні матеріали, а Acrobat – «витягувати» текст і конвертувати документи в PDF.

Інтеграція стала частиною стратегії OpenAI з перетворення ChatGPT на платформу для сторонніх сервісів. Adobe прагне таким чином охопити аудиторію понад 800 млн тижневих користувачів ChatGPT.

Усі три застосунки доступні безкоштовно на ChatGPT для вебу, десктопу та iOS. На Android уже працює Adobe Express, а підтримка Photoshop і Acrobat з’явиться найближчим часом.

Контекст

Протягом останніх кількох місяців генеральний директор OpenAI Сем Альтман активно укладав угоди. Він оголосив про багатомільярдні домовленості з найбільшими світовими технологічними компаніями. Серед них Oracle, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, а нещодавно – Amazon.

OpenAI не є прибутковою та змушена майже безперервно залучати фінансування, що ставить її у фінансово невигідне становище порівняно з Google та іншими технологічними компаніями, які можуть інвестувати за рахунок власних доходів. Компанія також витрачає агресивніше за свого основного стартап-конкурента Anthropic, і, згідно з її власними фінансовими прогнозами, їй потрібно буде збільшити виручку приблизно до $200 млрд, щоб вийти на прибуток у 2030 році.

На початку грудня Альтман повідомив співробітникам, що компанія оголошує режим «код червоний» для покращення якості ChatGPT і відкладає інші продукти.