ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року (оновлено)

Рада ЄС продовжила економічні санкції Євросоюзу щодо РФ ще на шість місяців, до 31 липня 2025 року, обґрунтувавши це тим, що дії РФ з дестабілізації ситуації в Україні тривають, сказано у повідомленні пресслужби 27 січня. Економічні заходи проти РФ були вперше введені у 2014 році, а потім суттєво розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії проти України.

Ключові факти

Оновлено . Рада ЄС вирішила, що поки дії РФ продовжують порушувати основні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону застосування сили, «доцільно зберігати у силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткових заходів у разі потреби».

. Рада ЄС вирішила, що поки дії РФ продовжують порушувати основні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону застосування сили, «доцільно зберігати у силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткових заходів у разі потреби». Санкції ЄС наразі складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспортування морем сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, дезактивацію систем SWIFT кількох російських банків, призупинення мовлення та ліцензій у Європейському союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних агентств.

27 січня міністри закордонних справ країн – членів ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії, повідомила висока представниця Європейського союзу Кая Каллас у соцмережі Х. Для того, щоб продовжити санкції, потрібна згода всіх країн Євросоюзу, але Угорщина погрожувала накласти вето на продовження обмежувальних заходів, дія яких закінчується 31 січня.

«Європа справляється: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це й далі позбавлятиме Москву доходів для фінансування її війни», – написала вона.

Каллас додала, що «Росія повинна заплатити за шкоду, якої вона завдає».

За словами очільника угорського МЗС Петера Сіярто, ЄС надав Угорщині запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики. «Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобовʼязання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав – членів Євросоюзу», – написав він.

Міністр додав, що «Єврокомісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС».

Раніше 27 січня Сіярто зазначив, що Будапешт ухвалюватиме рішення щодо продовження санкцій Євросоюзу проти РФ залежно від наявності подібних гарантій.

Контекст

Після 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив 15 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Угорщина неодноразово закликала їх скасувати.

У грудні 2024 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розлютив колег із ЄС на саміті, заявивши, що він хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи продовжувати санкції. Цей крок в останню хвилину породив перспективу того, що зазвичай рутинне рішення, яке приймається двічі на рік, могло опинитися під загрозою.

17 січня стало вдомо, що чиновники ЄС розробляють запасні заходи, включаючи використання закону 81-річної давності за участю бельгійського короля, щоб захистити санкції блоку проти Росії на тлі погроз Угорщини накласти вето на їхнє продовження. Королівський указ розглядається як запасний варіант для збереження заморожених €190 млрд в ЄС.

24 січня Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з метою відновлення транзиту російського газу до Європи і повʼязав це питання з продовженням санкцій проти Москви. Поки Орбан не висунув своїх останніх вимог, поновлення санкцій кожні шість місяців було звичайною справою. Він також зажадав від України гарантій того, що основний альтернативний маршрут постачання газу до Угорщини, «Турецький потік», буде захищений від можливих атак, а також, що маршрути постачання нафти до Угорщини будуть захищені.

Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не з Росії, а з Азербайджану, заявив 26 січня президент Володимир Зеленський.

27 січня стало відомо, що Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи і включить до цих переговорів Угорщину та Словаччину.