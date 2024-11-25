ДТЕК отримає €107 млн від Єврокомісії та уряду США на відновлення зруйнованих потужностей

Європейська комісія виділить €62,8 млн та уряд США ще $46,1 млн для групи ДТЕК на відновлення потужностей та для підготовки електростанцій до проходження зими, йдеться у повідомленні компанії. Кошти спрямують на обладнання та будівельні матеріали.

Росія пошкодила та зруйнувала 90% теплових потужностей ДТЕК навесні і влітку 2024 року ще до останніх атак 17 листопада.