ДТЕК отримає €107 млн від Єврокомісії та уряду США на відновлення зруйнованих потужностей

Європейська комісія виділить €62,8 млн та уряд США ще $46,1 млн для групи ДТЕК на відновлення потужностей та для підготовки електростанцій до проходження зими, йдеться у повідомленні компанії. Кошти спрямують на обладнання та будівельні матеріали.
Росія пошкодила та зруйнувала 90% теплових потужностей ДТЕК навесні і влітку 2024 року ще до останніх атак 17 листопада.
Ключові факти
- Єврокомісія виділяє кошти на обладнання та матеріали для відновлення 1,8 ГВт потужностей та для захисту обладнання електростанцій від снігу, дощу та мінусових температур. Це забезпечить стабільне та надійне енергопостачання для понад 2 млн українців.
- Уряд США виділяє гроші на закупівлю систем управління та десятків нових трансформаторів, критично важливих для забезпечення енергопостачання для мільйонів людей. Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) США вже надали ДТЕК важливе обладнання для бригад з ремонту мереж, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель.
Контекст
До повномасштабного вторгнення росії ДТЕК виробляв близько чверті електроенергії в країні. Внаслідок атак РФ до середини літа було знищено 90% генеруючих потужностей ДТЕК, проте енергетики відновили понад половину втрачених потужностей.
В ніч на 17 листопада російські обстріли пошкодили три з п’яти діючих ТЕС ДТЕК. Одна з них зупинила роботу, тоді як дві інші частково відновили роботу. Тоді росія випустила 210 ракет і БПЛА, з яких 144 було збито.
Напередодні стало відомо, що ЄБРР не буде надавати фінансову підтримку ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі Україн, про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera 24 листопада. Рено-Бассо заявила, що ЄБРР принципово не підтримує українські компанії, «які належать олігархам».
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