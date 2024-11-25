ЄБРР не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК. Компанія Ахметова відповіла

Доповнено: у коментарі для Forbes Ukraine, ДТЕК спростувала заяву ЄБРР про монополію та «статус олігарха» її акціонера. Компанія все ще сподівається на підтримку банку у відновленні енергосистеми.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не буде надавати фінансову підтримку українському енергетичному холдингу ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі України. Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera 24 листопада.

Деталі

Рено-Бассо заявила, що ЄБРР принципово не підтримує українські компанії, «які належать олігархам».

«Деолігархізація економіки є фундаментальною метою, і наша позиція щодо цього непохитна: це частина необхідних реформ для вступу України до Європейського Союзу», – наголосила очільниця банку.

Президентка ЄБРР закликала Україну до масштабних реформ і структурних змін «для зменшення впливу Ріната Ахметова, застерігши, що після війни вплив олігархів може зрости».

Доповнено. ДТЕК спростувала заяву очільниці ЄБРР про «статус олігарха» її акціонера і монополізацію ринку. У коментарі Forbes Ukraine компанія заявила, що все ще сподівається на підтримку банку у відновленні енергосистеми.

ДТЕК спростувала заяву очільниці ЄБРР про «статус олігарха» її акціонера і монополізацію ринку. У коментарі Forbes Ukraine компанія заявила, що все ще сподівається на підтримку банку у відновленні енергосистеми. ДТЕК працює із західними партнерами над проєктами відновлення та інтеграцією енергосистеми до ЄС. Компанія зазначила, що інвестувала $1,2 млрд у ремонт після майже 200 російських атак.

Контекст

В 2001-му Ахметов через банкрутство приватизував три з пʼяти електростанцій державної «Донбасенерго». Через угоду втратив гроші ЄБРР, який на рубежі 1990‐х і нульових років видав «Донбасенерго» довгостроковий кредит на $113 млн.

Банк розраховував, що повертати кредит буде компанія, виторг якої генерують п’ять, а не дві електростанції. «ДТЕК сприймається як олігархічна, є зрощення з політикою і, як результат, ухиляння від юридичної відповідальності», – говорив в вересні 2023-го топменеджер ЄБРР, який має досвід роботи в Україні. – Тому це високі репутаційні ризики і низькі шанси на співпрацю». Детальніше про це читайте у великій історії про ДТЕК.

Генеруючі підприємства «ДТЕК Енерго» у 2023 році відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії, що забезпечило потреби близько 5,1 млн домогосподарств.

Компанія володіє шістьма ТЕС, проте Курахівська станція була демонтована через загрозу наближення російських військ – її обладнання використовують для ремонту інших об’єктів.

З початку повномасштабної війни росія понад 180 разів атакувала ТЕС ДТЕК, поранивши 51 співробітника і вбивши трьох. Компанія втратила 90% потужностей, а збитки на червень 2024 року оцінювалися у $350 млн.

В ніч на 17 листопада російські обстріли пошкодили три з п’яти діючих ТЕС ДТЕК. Одна з них зупинила роботу, тоді як дві інші частково відновили роботу. Тоді росія випустила 210 ракет і БПЛА, з яких 144 було збито.