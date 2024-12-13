«Ключевой маршрут». На ремонт автодороги Киев – Чоп направят €267 млн кредита ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) перенаправил часть кредита в размере €267 млн для срочного ремонта автодороги М-06, соединяющей Киев со Словакией и Венгрией. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления 13 декабря.

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Переназначенный кредит будет использован для срочного ремонта участков автомагистрали в Киевской, Ровенской и Житомирской областях. Дополнительно выделяется второй транш в €160 млн для повышения безопасности дорожного движения и снижения влияния на климат.

Кредит в размере €450 млн, выданный в 2020 году, должен был быть использован для строительства и улучшения состояния автодорог, соединяющих Киев с портом Одесса. Однако из-за полномасштабной войны России против Украины было необходимо пересмотреть приоритеты, в частности, через перенаправление грузовых и пассажирских потоков на западные сухопутные маршруты в ЕС.

Контекст

В 2023 году ЕБРР выделил Украине €2,1 млрд, что на €400 млн больше по сравнению с 2022 годом. С начала полномасштабного вторжения России общая помощь банка составила около €4 млрд, сообщили в Минфине. В 2024 году ЕБРР принял решение об увеличении капитала на €4 млрд для поддержки инвестиций во время войны и на этапе восстановления.

4 декабря 2024 года Совет директоров ЕБРР утвердил новые инвестиции в Украину на сумму свыше €1,3 млрд. Часть этих средств будет предоставлена в форме безвозвратных грантов. Финансирование направляется на реализацию восьми проектов, в частности на восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, повышение энергоэффективности и поддержку правительственных программ.

ЕБРР планирует инвестировать в Украину €1,5–2 млрд ежегодно для поддержки государственного и частного секторов.