Китай закликав автовиробників призупинити інвестиції в країни ЄС, які підтримують мита на електрокари – Reuters

Нові мита набули чинності 30 жовтня. ЄС ввів їх через субсидії Китаю своєї галузі електромобілів в обсязі, який завдає економічних збитків автовиробникам блоку.

Китай зажадав від своїх автовиробників припинити великі інвестиції в європейські країни, які підтримують додаткові мита на електромобілі китайського виробництва, пише Reuters із посиланням два джерела.

Ключові

Десять членів ЄС, включаючи Францію, Польщу та Італію, підтримали введення мит під час голосування цього місяця, під час якого пʼять членів, включаючи Німеччину, виступили проти, а 12 утрималися.

Китайські автовиробники, включаючи BYD, SAIC і Geely на зустрічі, проведеній Міністерством торгівлі 10 жовтня, були попереджені, що їм слід призупинити свої великі інвестиційні плани до активів, таких як заводи в країнах, що підтримали мита.

За словами джерел, на зустрічі також були присутні кілька іноземних автовиробників, учасникам було рекомендовано бути «обачними» щодо своїх інвестицій у країни, що утрималися від голосування, та «заохочувалися» інвестиції в країни, які проголосували проти мита.

Ще до того, як Пекін випустив свої рекомендації, китайські компанії з обережністю ставилися до самостійного створення виробничих майданчиків у Європі, оскільки це потребує великих інвестицій та глибокого розуміння місцевих законів та культури.

На зустрічі 10 жовтня автовиробникам також було сказано, що їм слід уникати окремих інвестиційних обговорень із європейськими урядами та натомість працювати разом над проведенням колективних переговорів.

Вказівка Пекіна послідувала за аналогічним попередженням, висловленим у липні, коли Міністерство торгівлі рекомендувало китайським автовиробникам не інвестувати в такі країни, як Індія та Туреччина, та виявляти обережність з інвестиціями до Європи.

Контекст

4 жовтня 2023 року ЄК офіційно ініціювала розслідування щодо імпорту акумуляторних електромобілів із Китаю. Заходи вживаються на тлі того, як блок намагається захистити автомобільну промисловість регіону з мільйонами робочих місць.

У рамках розслідування ЄК дійшла висновку, що виробники в Китаї отримують перевагу від несправедливого субсидування. У липні цього року Єврокомісія запровадила тимчасове компенсаційне мито. А вже у серпні Китай подав скаргу до СОТ.

Державна компанія SAIC, другий за величиною експортер автомобілів у Китаї, вибирає майданчик для заводу з виробництва електромобілів у Європі та окремо планує відкрити цього року свій другий європейський центр з виробництва запчастин у Франції, щоб задовольнити зростаючий попит на автомобілі марки MG.

Уряд Італії веде переговори з Chery, найбільшим китайським автовиробником за обсягом експорту, та іншими китайськими автовиробниками, включаючи Dongfeng Motor про потенційні інвестиції.

BYD будує завод в Угорщині, яка проголосувала проти мит. Китайський гігант електромобілів також розглядає можливість перенесення своєї європейської штаб-квартири з Нідерландів до Угорщини, повідомили два джерела.