Kernel планує наростити переробку олії у 2,5 раза протягом трьох – п'яти років

Агрохолдинг Kernel планує збільшити переробку кулінарної олії у 2,5 раза. Про це повідомив СЕО компанії Євген Осипов на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

Деталі

Частка переробленої продукції у експорті компанії – 40%. За словами Євгена Осипова, це набагато вище за середній показник переробки агропродукції по країні.

Компанія переробляє 10% олії в кулінарну, яку реалізує у пляшках для HoReCa та через власні бренди.

У планах компанії – наростити обсяг переробки кулінарної олії у 2,5 раза протягом наступних трьох – пʼяти років.

Контекст

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) та її експорту (приблизно 12%). Компанія також була найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

У 2024 фінансовому році Kernel збільшив перобку олійних на 24%, до 3,2 млн т. Наростити обсяги вдалось за рахунок введення в експлуатацію «Старокостянтинівського ОЕЗу». Обсяги продажів харчової олії зросли на 30%, до 1,5 млн т.

У другому кварталі (жовтень-грудень 2024 року) 2025 фінасового року виторг холдингу зріс на 10%, до $1149 млн. Чистий прибуток впав у 2,4 раза, до $56 млн.