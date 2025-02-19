Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Експорт вниз, імпорт вгору. 10 ключових фактів про зовнішню торгівлю в січні

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

2 хв читання

За даними Державної митної служби України, у січні загальний обсяг експорту товарів знизився на 11% у річному вимірі, до $3,2 млрд, імпорт, навпаки, збільшився на 9%, до $5,5 млрд. Від’ємне сальдо торгівлі товарами розширилося до $2,4 млрд.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Ключові факти

  • Експорт провалився. Після зростання девʼять місяців поспіль у січні експорт перейшов у різке скорочення на 11%. Фізичні обсяги експорту скоротилися ще більш драматично – на 21%. Ключові причини – зменшення обсягів експорту продукції АПК та залізної руди. 
  • Менше зібрали врожаю – менше відвантажуємо. Експорт просідає через менші обсяги поставок агропродукції. За відносно сприятливої цінової кон’юнктури, зокрема для соняшникової олії, фізичний обсяг експорту продукції АПК скоротився на 36%. Експортний виторг від залізної руди скорочується за рахунок низьких цін, тимчасом як фізичний обсяг експорту залишався стабільним. 
  • Топпʼятірка експортних товарів січня: 1) кукурудза – $521 млн, або 16,4% від загального експорту, 2) соняшникова олія – $427 млн (13,4%), 3) залізна руда – $247 млн (7,8%); 4) пшениця – $188 млн (5,9%); 5) дріт і кабель – $104 млн (3,3%). На продукцію АПК загалом припадає 58% експорту товарів ($1,8 млрд). 
  • Автокабель тягнеться вгору. У січні 2025 року експорт електричних дроту і кабелю зріс майже у 3,5 раза і увірвався до топпʼятірки експортованих товарів. Йдеться передусім про постачання для європейських автовиробників українськими підрядниками. Найбільший споживач наших проводів – Німеччина (більше третини експортних поставок). Далі йдуть Польща та Угорщина – по 15% кожна. Найбільшими експортерами в цьому великому автопостачальному кластері є компанії Leoni Wiring, Kromberg & Schubert, CVG, Forschner та інші. 
  • Коригування офіційних заяв. Раніше Forbes Ukraine та багато інших ЗМІ оприлюднили інформацію, що фізичні обсяги українського експорту в січні 2025 року знизились майже вдвічі. Насправді скорочення фізичних обсягів експорту хоча і виявилось значним (на 21%), проте суттєво меншим. Причина помилки? У facebook-публікації першої віцепремʼєрки та міністерки економіки Юлії Свириденко було заявлено неповний показник експорту 6,6 млн т (пізніше вона відредагувала свій пост). Насправді йшлося лише про поставки морем. Повна маса експорту товарів у січні 2025 року становила 9,5 млн т.
  • Надалі змащуємо індійський ринок. Найбільшим імпортером соняшникової олії залишається Індія. У минулому місяці Україна експортувала туди олії на $54 млн, або 12,6% від загальних поставок. Далі йдуть Італія – $51,8 млн (12,1%) та Іспанія – $50,4 млн (11,8%).
  • Імпорт продовжує стало зростати. Імпорт товарів у січні збільшився на 9% у грошовому обсязі та на 12% у фізичній вазі поставок.
  • Знову ажіотаж на електрообладнання. Так, майже у вісім разів збільшилися закупки електрогенераторів. Загалом їх імпортовано на $178,4 млн – це третє місце за обсягами імпорту. У шість разів зріс імпорт трансформаторів. Майже весь обсяг їх поставок (91%) надходить із Китаю. Загалом їх завезено на $127,9 млн – пʼяте місце за обсягами імпорту. Імпорт акумуляторів збільшився у 3,1 раза, до $94,8 млн. Тут частка Китаю в поставках становить близько 80%.
  • Цією зимою покриття енергодефіциту вимагає значно більше. Імпорт електроенергії у січні зріс у 3,1 раза, до $81 млн. Найбільшими постачальниками були Угорщина – $27 млн, або 33% від загального обсягу, Словаччина – $21 млн (26%) та Польща – $13 млн (16%).
  • Топпʼятірка імпортних товарів січня: 1) нафта та нафтопродукти – $487 млн, або 8,8% від загального імпорту товарів; 2) легкові автомобілі – $334 млн (6%); 3) електрогенератори – $178 млн (3,2%); 4) фармацевтична продукція – $150 млн (2,7%); 5) трансформатори – $128 млн (2,3%).
інфографіка Анастасія Решетнік

Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

За підсумками 2024 року, товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з показниками 2023-го ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі.

До трійки найбільш експортованих товарів у 2024 році увійшли: продовольчі товари – $24,6 млрд (зростання на 13% порівняно з показниками 2023-го – $21,8 млрд); метали та вироби з них – $4,4 млрд (проти $3,9 млрд у 2023-му); машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд (зростання на 21% у порівнянні з $2,9 млрд у 2023-му).

65% всього імпорту у 2024 році склали три ключові категорії: машини, устаткування та транспорт – $25 млрд, продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд, паливно-енергетичні товари – $8,9 млрд.

Український експорт IT-послуг за підсумками 2024 року приніс $6,45 млрд, що на 4,2% менше, ніж у 2023-му. Про це свідчать дані Національного банку. Таким чином, зафіксоване падіння другий рік поспіль: у 2023 році експорт послуг українських айтівців уже знизився на 8,5%.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні