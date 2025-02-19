Експорт вниз, імпорт вгору. 10 ключових фактів про зовнішню торгівлю в січні

За даними Державної митної служби України, у січні загальний обсяг експорту товарів знизився на 11% у річному вимірі, до $3,2 млрд, імпорт, навпаки, збільшився на 9%, до $5,5 млрд. Від’ємне сальдо торгівлі товарами розширилося до $2,4 млрд.

Ключові факти

Експорт провалився. Після зростання девʼять місяців поспіль у січні експорт перейшов у різке скорочення на 11%. Фізичні обсяги експорту скоротилися ще більш драматично – на 21%. Ключові причини – зменшення обсягів експорту продукції АПК та залізної руди.

Після зростання девʼять місяців поспіль у січні експорт перейшов у різке скорочення на 11%. Фізичні обсяги експорту скоротилися ще більш драматично – на 21%. Ключові причини – зменшення обсягів експорту продукції АПК та залізної руди. Менше зібрали врожаю – менше відвантажуємо. Експорт просідає через менші обсяги поставок агропродукції. За відносно сприятливої цінової кон’юнктури, зокрема для соняшникової олії , фізичний обсяг експорту продукції АПК скоротився на 36%. Експортний виторг від залізної руди скорочується за рахунок низьких цін , тимчасом як фізичний обсяг експорту залишався стабільним.

Експорт просідає через менші обсяги поставок агропродукції. За відносно сприятливої цінової кон’юнктури, зокрема для соняшникової , фізичний обсяг експорту продукції АПК скоротився на 36%. Експортний виторг від залізної руди скорочується за рахунок низьких , тимчасом як фізичний обсяг експорту залишався стабільним. Топпʼятірка експортних товарів січня: 1) кукурудза – $521 млн, або 16,4% від загального експорту, 2) соняшникова олія – $427 млн (13,4%), 3) залізна руда – $247 млн (7,8%); 4) пшениця – $188 млн (5,9%); 5) дріт і кабель – $104 млн (3,3%). На продукцію АПК загалом припадає 58% експорту товарів ($1,8 млрд).

1) кукурудза – $521 млн, або 16,4% від загального експорту, 2) соняшникова олія – $427 млн (13,4%), 3) залізна руда – $247 млн (7,8%); 4) пшениця – $188 млн (5,9%); 5) дріт і кабель – $104 млн (3,3%). На продукцію АПК загалом припадає 58% експорту товарів ($1,8 млрд). Автокабель тягнеться вгору. У січні 2025 року експорт електричних дроту і кабелю зріс майже у 3,5 раза і увірвався до топпʼятірки експортованих товарів. Йдеться передусім про постачання для європейських автовиробників українськими підрядниками. Найбільший споживач наших проводів – Німеччина (більше третини експортних поставок). Далі йдуть Польща та Угорщина – по 15% кожна. Найбільшими експортерами в цьому великому автопостачальному кластері є компанії Leoni Wiring , Kromberg & Schubert , CVG , Forschner та інші.

У січні 2025 року експорт електричних дроту і кабелю зріс майже у 3,5 раза і увірвався до топпʼятірки експортованих товарів. Йдеться передусім про постачання для європейських автовиробників українськими підрядниками. Найбільший споживач наших проводів – Німеччина (більше третини експортних поставок). Далі йдуть Польща та Угорщина – по 15% кожна. Найбільшими експортерами в цьому великому автопостачальному кластері є компанії Leoni , Kromberg & , , та інші. Коригування офіційних заяв. Раніше Forbes Ukraine та багато інших ЗМІ оприлюднили інформацію, що фізичні обсяги українського експорту в січні 2025 року знизились майже вдвічі. Насправді скорочення фізичних обсягів експорту хоча і виявилось значним (на 21%), проте суттєво меншим. Причина помилки? У facebook-публікації першої віцепремʼєрки та міністерки економіки Юлії Свириденко було заявлено неповний показник експорту 6,6 млн т (пізніше вона відредагувала свій пост). Насправді йшлося лише про поставки морем. Повна маса експорту товарів у січні 2025 року становила 9,5 млн т.

Раніше Forbes Ukraine та багато інших ЗМІ оприлюднили інформацію, що фізичні обсяги українського експорту в січні 2025 року знизились майже вдвічі. Насправді скорочення фізичних обсягів експорту хоча і виявилось значним (на 21%), проте суттєво меншим. Причина помилки? У facebook-публікації першої віцепремʼєрки та міністерки економіки Юлії Свириденко було заявлено неповний показник експорту 6,6 млн т (пізніше вона відредагувала свій пост). Насправді йшлося лише про поставки морем. Повна маса експорту товарів у січні 2025 року становила 9,5 млн т. Надалі змащуємо індійський ринок. Найбільшим імпортером соняшникової олії залишається Індія. У минулому місяці Україна експортувала туди олії на $54 млн, або 12,6% від загальних поставок. Далі йдуть Італія – $51,8 млн (12,1%) та Іспанія – $50,4 млн (11,8%).

Найбільшим імпортером соняшникової олії залишається Індія. У минулому місяці Україна експортувала туди олії на $54 млн, або 12,6% від загальних поставок. Далі йдуть Італія – $51,8 млн (12,1%) та Іспанія – $50,4 млн (11,8%). Імпорт продовжує стало зростати. Імпорт товарів у січні збільшився на 9% у грошовому обсязі та на 12% у фізичній вазі поставок.

Імпорт товарів у січні збільшився на 9% у грошовому обсязі та на 12% у фізичній вазі поставок. Знову ажіотаж на електрообладнання. Так, майже у вісім разів збільшилися закупки електрогенераторів. Загалом їх імпортовано на $178,4 млн – це третє місце за обсягами імпорту. У шість разів зріс імпорт трансформаторів. Майже весь обсяг їх поставок (91%) надходить із Китаю. Загалом їх завезено на $127,9 млн – пʼяте місце за обсягами імпорту. Імпорт акумуляторів збільшився у 3,1 раза, до $94,8 млн. Тут частка Китаю в поставках становить близько 80%.

Так, майже у вісім разів збільшилися закупки електрогенераторів. Загалом їх імпортовано на $178,4 млн – це третє місце за обсягами імпорту. У шість разів зріс імпорт трансформаторів. Майже весь обсяг їх поставок (91%) надходить із Китаю. Загалом їх завезено на $127,9 млн – пʼяте місце за обсягами імпорту. Імпорт акумуляторів збільшився у 3,1 раза, до $94,8 млн. Тут частка Китаю в поставках становить близько 80%. Цією зимою покриття енергодефіциту вимагає значно більше. Імпорт електроенергії у січні зріс у 3,1 раза, до $81 млн. Найбільшими постачальниками були Угорщина – $27 млн, або 33% від загального обсягу, Словаччина – $21 млн (26%) та Польща – $13 млн (16%).

Імпорт електроенергії у січні зріс у 3,1 раза, до $81 млн. Найбільшими постачальниками були Угорщина – $27 млн, або 33% від загального обсягу, Словаччина – $21 млн (26%) та Польща – $13 млн (16%). Топпʼятірка імпортних товарів січня: 1) нафта та нафтопродукти – $487 млн, або 8,8% від загального імпорту товарів; 2) легкові автомобілі – $334 млн (6%); 3) електрогенератори – $178 млн (3,2%); 4) фармацевтична продукція – $150 млн (2,7%); 5) трансформатори – $128 млн (2,3%).

Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

За підсумками 2024 року, товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з показниками 2023-го ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі.

До трійки найбільш експортованих товарів у 2024 році увійшли: продовольчі товари – $24,6 млрд (зростання на 13% порівняно з показниками 2023-го – $21,8 млрд); метали та вироби з них – $4,4 млрд (проти $3,9 млрд у 2023-му); машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд (зростання на 21% у порівнянні з $2,9 млрд у 2023-му).

65% всього імпорту у 2024 році склали три ключові категорії: машини, устаткування та транспорт – $25 млрд, продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд, паливно-енергетичні товари – $8,9 млрд.

Український експорт IT-послуг за підсумками 2024 року приніс $6,45 млрд, що на 4,2% менше, ніж у 2023-му. Про це свідчать дані Національного банку. Таким чином, зафіксоване падіння другий рік поспіль: у 2023 році експорт послуг українських айтівців уже знизився на 8,5%.