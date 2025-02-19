Экспорт вниз, импорт вверх. 10 ключевых фактов о внешней торговле в январе

По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе общий объем экспорта товаров снизился на 11% в годовом исчислении, до $3,2 млрд, импорт, напротив, увеличился на 9%, до $5,5 млрд. Отрицательное сальдо торговли товарами расширилось до $2,4 млрд.

Ключевые факты

Экспорт провалился. После роста девяти месяцев в январе экспорт перешел к резкому сокращению на 11%. Физические объемы экспорта сократились еще более драматично – на 21%. Ключевые причины – уменьшение объема экспорта продукции АПК и железной руды.

После роста девяти месяцев в январе экспорт перешел к резкому сокращению на 11%. Физические объемы экспорта сократились еще более драматично – на 21%. Ключевые причины – уменьшение объема экспорта продукции АПК и железной руды. Меньше собрали урожая – меньше отгружаем. Экспорт проседает из-за меньших объемов поставок агропродукции. При относительно благоприятной ценовой конъюнктуре, в частности для подсолнечного масла , физический объем экспорта продукции АПК сократился на 36%. Экспортная выручка от железной руды сокращается за счет низких цен , в то время как физический объем экспорта оставался стабильным.

Экспорт проседает из-за меньших объемов поставок агропродукции. При относительно благоприятной ценовой конъюнктуре, в частности для подсолнечного , физический объем экспорта продукции АПК сократился на 36%. Экспортная выручка от железной руды сокращается за счет низких , в то время как физический объем экспорта оставался стабильным. Топ-5 экспортных товаров января: 1) кукуруза – $521 млн, или 16,4% от общего экспорта; 2) подсолнечное масло – $427 млн ​​(13,4%); 3) железная руда – $247 млн ​​(7,8%); 4) пшеница – $188 млн (5,9%); 5) проволока и кабель – $104 млн (3,3%). На продукцию АПК в целом приходится 58% экспорта товаров ($1,8 млрд).

1) кукуруза – $521 млн, или 16,4% от общего экспорта; 2) подсолнечное масло – $427 млн ​​(13,4%); 3) железная руда – $247 млн ​​(7,8%); 4) пшеница – $188 млн (5,9%); 5) проволока и кабель – $104 млн (3,3%). На продукцию АПК в целом приходится 58% экспорта товаров ($1,8 млрд). Автокабель тянется вверх. В январе 2025 года экспорт электрических проводов и кабелей вырос почти в 3,5 раза и ворвался в топ-5 экспортируемых товаров. Речь, прежде всего, идет о поставках для европейских автопроизводителей украинскими подрядчиками. Самый крупный потребитель наших проводов – Германия (более трети экспортных поставок). Далее идут Польша и Венгрия – по 15% каждая. Самыми крупными экспортерами в этом большом автопоставляемом кластере являются компании Leoni Wiring , Kromberg & Schubert , CVG , Forschner и другие.

В январе 2025 года экспорт электрических проводов и кабелей вырос почти в 3,5 раза и ворвался в топ-5 экспортируемых товаров. Речь, прежде всего, идет о поставках для европейских автопроизводителей украинскими подрядчиками. Самый крупный потребитель наших проводов – Германия (более трети экспортных поставок). Далее идут Польша и Венгрия – по 15% каждая. Самыми крупными экспортерами в этом большом автопоставляемом кластере являются компании Leoni , Kromberg & , , и другие. Корректировка официальных заявлений. Ранее Forbes Ukraine и многие другие СМИ обнародовали информацию, что физические объемы украинского экспорта в январе 2025 года снизились почти вдвое. На самом деле сокращение физических объемов экспорта, хотя и оказалось значительным (на 21%), однако гораздо меньше. Причина ошибки? В facebook-публикации первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко был заявлен неполный показатель экспорта 6,6 млн т (позже она отредактировала свой пост). На самом деле речь шла только о поставках по морю. Полная масса экспорта товаров в январе 2025 года составила 9,5 млн т.

Ранее Forbes Ukraine и многие другие СМИ обнародовали информацию, что физические объемы украинского экспорта в январе 2025 года снизились почти вдвое. На самом деле сокращение физических объемов экспорта, хотя и оказалось значительным (на 21%), однако гораздо меньше. Причина ошибки? В facebook-публикации первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко был заявлен неполный показатель экспорта 6,6 млн т (позже она отредактировала свой пост). На самом деле речь шла только о поставках по морю. Полная масса экспорта товаров в январе 2025 года составила 9,5 млн т. В дальнейшем смазываем индийский рынок. Самым крупным импортером подсолнечного масла остается Индия. В прошлом месяце Украина экспортировала туда подсолнечного масла на $54 млн, или 12,6% от общих поставок. Далее следуют Италия – $51,8 млн (12,1%) и Испания – $50,4 млн (11,8%).

Самым крупным импортером подсолнечного масла остается Индия. В прошлом месяце Украина экспортировала туда подсолнечного масла на $54 млн, или 12,6% от общих поставок. Далее следуют Италия – $51,8 млн (12,1%) и Испания – $50,4 млн (11,8%). Импорт продолжает расти. Импорт товаров в январе увеличился на 9% в денежном объеме и на 12% в физическом весе поставок.

Импорт товаров в январе увеличился на 9% в денежном объеме и на 12% в физическом весе поставок. Снова ажиотаж на электрооборудование. Да, почти в восемь раз увеличились закупки электрогенераторов. В целом их импортированно на $178,4 млн – это третье место по объемам импорта. В шесть раз вырос импорт трансформаторов. Практически весь размер их поставок (91%) поступает из Китая. В целом они завезены на $127,9 млн – пятое место по объемам импорта. Импорт аккумуляторов увеличился в 3,1 раза, до $94,8 млн. Здесь доля Китая в поставках составляет около 80%.

Да, почти в восемь раз увеличились закупки электрогенераторов. В целом их импортированно на $178,4 млн – это третье место по объемам импорта. В шесть раз вырос импорт трансформаторов. Практически весь размер их поставок (91%) поступает из Китая. В целом они завезены на $127,9 млн – пятое место по объемам импорта. Импорт аккумуляторов увеличился в 3,1 раза, до $94,8 млн. Здесь доля Китая в поставках составляет около 80%. Этой зимой покрытие энергодефицита требует гораздо больше. Импорт электроэнергии в январе вырос в 3,1 раза, до $81 млн. Крупнейшими поставщиками были Венгрия – $27 млн, или 33% от общего объема, Словакия – $21 млн (26%) и Польша – $13 млн (16%).

Импорт электроэнергии в январе вырос в 3,1 раза, до $81 млн. Крупнейшими поставщиками были Венгрия – $27 млн, или 33% от общего объема, Словакия – $21 млн (26%) и Польша – $13 млн (16%). Топпятерка импортных товаров января: 1) нефть и нефтепродукты – $487 млн, или 8,8% общего импорта товаров; 2) легковые автомобили – $334 млн (6%); 3) электрогенераторы – $178 млн (3,2%); 4) фармацевтическая продукция – $150 млн (2,7%); 5) трансформаторы – $128 млн (2,3%).

Анастасия Решетник, Forbes Ukraine Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

По итогам 2024 года товарооборот Украины достиг $112,3 млрд, что на 13% больше по сравнению с показателями 2023-го ($99,4 млрд), свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Больше всего Украина импортировала товаров из Китая, экспортировала – в Польшу.

В тройку наиболее экспортируемых товаров в 2024 году вошли: продовольственные товары – $24,6 млрд (рост на 13% по сравнению с показателями 2023-го – $21,8 млрд); металлы и изделия из них – $4,4 млрд (против $3,9 млрд в 2023 году); машины, оборудование и транспорт – $3,5 млрд (рост на 21% по сравнению с $2,9 млрд в 2023-м).

65% всего импорта в 2024 году составили три ключевые категории: машины, оборудование и транспорт – $25 млрд, продукция химической промышленности – $11,7 млрд, топливно-энергетические товары – $8,9 млрд.

Украинский экспорт IT-услуг по итогам 2024 года принес $6,45 млрд, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Таким образом, зафиксировано падение второй год подряд: в 2023 году экспорт услуг украинских айтишников уже снизился на 8,5%.