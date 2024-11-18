Енергетики заживили критичну інфраструктуру частини Одеси, тепло і воду обіцяють до кінця доби

Енергетики відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси. Світло поступово повертається до міста, повідомила 18 листопада пресслужба ДТЕК. Обʼєкти енергетики Одеської області постраждали після масованої атаки Росії 17 листопада .

Деталі

До кінця доби в домівках одеситів та мешканців Одеського району має зʼявитись вода та тепло, йдеться у повідомленні.

Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають, ситуація залишається складною, і застосовуються екстрені відключення.

Контекст

У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України. Після ударів по енергетиці у частині Одеси зникло світло, разом з ним вода та опалення, зупинився електротранспорт.

Внаслідок атаки загинули двоє співробітників енергооб’єкта, які працювали на одній з підстанцій компанії в Одеській області.

18 листопада армія РФ атакувала житловий район Одеси, використавши балістичну ракету «Іскандер-М». Проте ракету вдалося знищити силами протиповітряної оборони.