Енергетики заживили критичну інфраструктуру частини Одеси, тепло і воду обіцяють до кінця доби

Енергетики відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси. Світло поступово повертається до міста, повідомила 18 листопада пресслужба ДТЕК. Обʼєкти енергетики Одеської області постраждали після масованої атаки Росії 17 листопада.
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Деталі
- До кінця доби в домівках одеситів та мешканців Одеського району має зʼявитись вода та тепло, йдеться у повідомленні.
- Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають, ситуація залишається складною, і застосовуються екстрені відключення.
Контекст
У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України. Після ударів по енергетиці у частині Одеси зникло світло, разом з ним вода та опалення, зупинився електротранспорт.
Внаслідок атаки загинули двоє співробітників енергооб’єкта, які працювали на одній з підстанцій компанії в Одеській області.
18 листопада армія РФ атакувала житловий район Одеси, використавши балістичну ракету «Іскандер-М». Проте ракету вдалося знищити силами протиповітряної оборони.
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