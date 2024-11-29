Майже 60% європейців підтримують постачання військової техніки Україні – опитування Єврокомісії

Більшість громадян ЄС (58%) продовжують підтримувати закупівлю і постачання військової техніки для України, 68% згодні з наданням фінансової підтримки, про це свідчать дані останнього опитування «Євробарометр», оприлюднені Єврокомісією 29 листопада.

Ключові факти

Майже девʼять із десяти європейців (87%) згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни.

71% громадян ЄС підтримують економічні санкції щодо російського уряду, компаній та окремих осіб, а 68% згодні з наданням фінансової підтримки Україні.

Шість із десяти опитаних схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні, а 58% згодні з фінансуванням ЄС закупівлі та постачання військової техніки в Україну.

Війна в Україні, як і раніше, вважається найважливішою проблемою на рівні ЄС (31%) з 15 питань (за нею йдуть імміграція з 28% і міжнародна ситуація з 22%), тоді як 76% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну становить загрозу безпеці ЄС.

Контекст

Опитування «Євробарометр» проводилося в період з 10 жовтня по 5 листопада в 27 державах-членах. Загалом, участь взяли 26 525 громадян ЄС, також дослідження проводилось у 9 країнах-кандидатах і потенційних країнах-кандидатах (усіх, крім України) та Великій Британії.

Україна стикається із постійними атаками РФ по енергообʼєктам. Президент Володимир Зеленський звертається з проханням про додаткові поставки систем ППО.

Останнім часом, під час повітряних атак, Росія застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття. Також РФ використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює, йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

28 листопада Нідерланд передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot. Системи Patriot американського виробництва є найсучаснішою зброєю протиповітряної оборони США. Вони складаються з радіолокаційної системи та мобільних пускових установок, які можуть стріляти ракетами-перехоплювачами по снарядах або літаках, що наближаються.