ЄС розширив список товарів США для мит через погрози Трампа – Bloomberg

Європейський Союз оновив перелік американських товарів, на які можуть накласти мита у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про введення тарифів на європейську сталь і алюміній. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Перелік американських товарів, які ЄС підготував для відповідних мит, заморожений до кінця березня. Якщо ж позиція США залишиться незмінною, він автоматично активується. Видання пише, що остаточний список залежатиме від конкретного ефекту американських обмежень, який ще не визначений.

Розширюючи список, ЄС аналізує його вплив на економіку США, пошук альтернативних постачальників для Європи та наслідки для країн-членів. Усі заходи мають бути пропорційними та відповідати нормам СОТ.

Контекст

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит на імпорт сталі та алюмінію з 12 березня, що викликало обурення Мексики, Канади та ЄС. Японія й Австралія, своєю чергою, домагаються виключення з цих обмежень.

Підвищення витрат змушує компанії, залежні від імпорту металу, шукати шляхи зменшення ризиків.

19 лютого Трамп пригрозив новими 25%-ми тарифами на автомобілі, напівпровідники та ліки. Експерти попереджають, що це може завдати удару автопрому: торік до США ввезли 8 млн машин, що склало майже половину ринку. Постраждають європейські бренди, як-от Volkswagen AG, та азійські, наприклад Hyundai Motor Co.

Того ж дня комісар ЄС із торгівлі Мароша Шефчович заявив, що Європа готова знизити мита на авто та інші товари, щоб уникнути конфлікту зі США. «Ми зробимо все, щоб не допустити ескалації. Але якщо США втілять погрози Трампа, ми швидко й рішуче відреагуємо, хоча прагнемо уникнути контрзаходів», – наголосив він.