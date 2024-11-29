Японія збільшить бюджетні інвестиції на $7,5 млрд, зокрема для підтримки України

Уряд Японії планує збільшити свою фіскальну інвестиційну та кредитну програму на 1,122 трлн ієн ($7,46 млрд) в рамках поточного фінансового року. Про це 29 листопада пише Reuters посилаючись на проєкт документу.
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Деталі
- Це рішення включає підтримку України в рамках ініціативи країн «Великої сімки». Подробиці агентство не повідомило.
Контекст
У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.
Згідно з угодою, ЄС та США забезпечать по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.
26 жовтня країни G7 завершили оформлення кредиту для України на суму $50 млрд. «Сьогодні лідери країн Великої сімки досягли консенсусу щодо надання Україні близько $50 млрд у вигляді кредитів в рамках програми надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти будуть розподілені через кілька каналів для підтримки бюджету, військової та відновлювальної допомоги Україні», – йдеться в комюніке лідерів G7.
28 жовтня Японія підтвердила свою частку у розмірі 471,9 млрд ієн (понад $3 млрд) із цього кредиту, що буде наданий через фонд Світового банку Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Японія робить свій внесок за умови, що ці кошти не будуть використані для військових цілей.
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