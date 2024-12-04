Спікер Палати представників США Джонсон не виноситиме на голосування запит на додаткові $24 млрд Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі, пише «Голос Америки» 4 грудня. Раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу про додаткове фінансування для України на 2025 рік у сумі $24 млрд.

Ключові факти

«Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього», – сказав Джонсон.

Спікер додав, що не очікує, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України.

Він вважає, що обрання Дональда Тампа уже «змінює динаміку російської війни проти України». «Ми бачимо, що це вже відбувається», – пояснив Джонсон.

Контекст

Президент США Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Дональда Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

14 листопада радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена має намір звернутися до Конгресу щодо виділення додаткових коштів Україні. За його словами, кошти необхідні, аби забезпечити Україні сильнішу позицію під час можливих переговорів із РФ.

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, аби встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.

25 листопада президент США Джо Байден таємно запросив у Конгресу додатково $24 млрд для допомоги Україні. Білий дім пропонує спрямувати $16 млрд на поповнення запасів американської зброї, яку має Україна. Ще $8 млрд – на Ініціативу сприяння безпеці України.

4 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати мають намір передати ЗСУ та Україні загалом максимально дозволений бюджетом США обсяг допомоги, вибравши передбачений $61 млрд «до останнього центу» до завершення каденції Байдена.