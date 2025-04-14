Закупівлі газу і зниження податків для техгігантів. WP дізналася умови Трампа для країн, які хочуть уникнути мит

Більше закупівель газу в американських фірм, менші мита на експорт із США, зниження податків для технологічних гігантів Кремнієвої долини – серед вимог, які адміністрація президента Дональда Трампа може висунути на переговорах з десятками країн, які намагаються уникнути мит, пише Washington Post 13 квітня із посиланням на джерела.

Ключові факти

Хоча зберігається значна плутанина щодо того, чого саме захоче Білий дім, починає вимальовуватися більш чітка картина того, як можуть виглядати двосторонні угоди, згідно коментарями джерел, які брали участь у переговорах або поінформовані про них.

Представники Білого дому висловили оптимізм щодо можливості досягнення угод у найближчі кілька тижнів. «Найбільша проблема, з якою вони стикаються, полягає в тому, що у них недостатньо часу на добу, — казав Трамп про своїх помічників. Всі хочуть прийти і укласти угоду».

Водночас залишається суттєва невизначеність щодо того, як саме можуть виглядати ці угоди. Навіть деякі радники Трампа приватно визнають, що їм не вистачає ясності щодо цілей, сказали два джерела.

Однак основні контури того, чого добивається команда Трампа, були виявлені під час перших перемовин, заявили чиновники та експерти.

Угоди, швидше за все, стосуватимуться конкретних проблем, виявлених офіційними особами США у кожній країні. Помічники Трампа заявили, що хочуть, щоб інші країни знизили як митні, так і немитні барʼєри.

Головним серед очікуваних вимог є те, щоб такі країни, як Вʼєтнам і Мексика, більше не використовувалися як проміжні зупинки для китайських фірм і товарів, які намагаються обійти мита США.

Двоє людей, поінформованих про погляди адміністрації, заявили, що угоди, ймовірно, включатимуть низку зобовʼязань на користь конкретних внутрішніх галузей. Наприклад, японців можуть спонукати взяти на себе зобовʼязання купувати великі обсяги природного газу, який видобувається у США.

У Європі є податки та правила для інтернет-гігантів та обмеження на імпорт яловичини, які можуть стати предметом переговорів. Оскільки Європа та США значною мірою вже знизили мита на імпорт один одного, торгові угоди повинні враховувати немитні барʼєри.

Американські фермери, які досі страждають від торгової війни, також могли б виграти від угод, специфічних для окремих країн, особливо якщо європейські країни захочуть послабити обмеження на експорт деяких видів американської сільськогосподарської продукції.

Деякі торгові експерти мають сумніви, що ці галузеві угоди зможуть повернути США славу їхніх виробничих можливостей. Але оскільки ринок облігацій продовжує вагатися навіть після митної паузи, президент може відчути, що йому слід укласти більш вузькі угоди, а не дозволити руйнівним імпортним митам для десятків країн знову набути чинності.

Контекст

9 квітня президент Дональд Трамп раптово призупинив дію великомасштабних «взаємних» мит, які мали набути чинності щодо більш ніж 70 країн, що він частково пояснив тривожними коливаннями на ринку облігацій.

Президент сказав, що мито буде призупинено на 90 днів, щоб дати його радникам та їхнім іноземним колегам час для досягнення індивідуальних угод — процес, за його словами, вже розпочався з Вʼєтнамом, Японією, Південною Кореєю та Ізраїлем серед інших країн. Водночас Трамп залишив у силі 10-процентне мито практично на весь імпорт у США, одночасно збільшивши мита на Китай до більш ніж 100%.