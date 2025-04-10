Трамп заявив, що призупинив підвищення мит «від щирого серця». Брюссель вважає це «кроком до стабілізації світової економіки» 

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити введення мит для більшості країн світу після того, як кілька днів думав про це. Він повідомив про це журналістам 9 квітня, пише Politico . Голова Єврокомісії фон дер Ляєн назвала рішення Трампа відкласти введення мит «кроком до стабілізації світової економіки».

Ключові факти

«В останні кілька днів я думав про це», – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Президент США розповів, що написав повідомлення в соцмережі Truth Social про те, що зупиняє введення підвищених мит на 90 днів, не консультуючись із юристами.

«Ми написали це від щирого серця. Але це було те, про що ми говорили протягом певного періоду часу, і ми вирішили натиснути на спусковий гачок і зробили це сьогодні і ми раді цьому», – додав Трамп. Президент США підготував повідомлення в Truth Social разом із міністром торгівлі Говардом Лютніком та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

У ЄС відреагували на рішення Трампа. Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн привітала заяву президента про припинення взаємного мита. «Це важливий крок на шляху стабілізації світової економіки. Для функціонування торгівлі та ланцюжків постачання необхідні чіткі, передбачувані умови», – зазначила вона.

Посадовиця наголосила, що мита лише шкодять підприємствам і споживачам, тож вона знову виступила за угоду про тарифи «нуль на нуль» між Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

Вона додала, що ЄС, як і раніше, прихильний до конструктивних переговорів із США з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі.

«Моя команда і я продовжимо працювати день і ніч, щоб захистити європейських споживачів, працівників і бізнес. Разом європейці вийдуть із цієї кризи сильнішими», – написала вона у соцмережі Х.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

Фон дер Ляєн запропонувала США нульові мита на промислові товари, але Трамп відхилив цю пропозицію, заявивши, що Євросоюзу доведеться взяти на себе зобовʼязання закупити американські енергоносії на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних мит.

9 квітня держави – члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії про запровадження торговельних контрзаходів проти США у відповідь на 25-відсоткові мита президента Дональда Трампа на експорт сталі та алюмінію з блоку. Деякі з тарифів ЄС набудуть чинності 15 квітня, тоді як інший список буде введено в середині травня, а третій почне діяти з 1 грудня. Більшість товарів оподатковується 25%-ним митом, а кілька категорій обкладатимуться 10%-вими зборами.

Того самого дня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.