ЄС розширяє розслідування стосовно X Ілона Маска на тлі його втручань у європейську політику

Європейська комісія активізує розслідування щодо порушення соціальною мережею Ілона Маска X правил ЄС щодо модерації контенту, запросивши інформацію та віддавши їй розпорядження зберегти відповідні документи, пише Reuters 17 січня. Брюссель вивчає роль цієї соціальної медіа-платформи у європейській політиці.

Ключові факти

У рамках розслідування, розпочатого у грудні 2023 року, виконавчий орган ЄС заявив, що просить X надати до 15 лютого внутрішню документацію про свою систему, яка пропонує користувачам контент-рекомендації, а також про всі останні зміни, внесені до неї.

«Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб пролити світло на відповідність рекомендаційних систем X зобовʼязанням в рамках DSA», — заявила цифровий комісар ЄС Хенна Вірккунен, посилаючись на Закон ЄС про цифрові послуги.

Єврокомісія видала «наказ про зберігання», який вимагає від X зберігати внутрішні документи та інформацію щодо майбутніх змін у функціонуванні її рекомендаційних алгоритмів у період з 17 січня до кінця 2025 року.

Регулятор також запросив доступ до деяких технічних інтерфейсів X.

«Ці кроки дозволять службам Комісії враховувати всі відповідні факти при комплексній оцінці в рамках DSA системних ризиків та заходів щодо їх зниження», — заявили в Комісії.

Крім того, регулятор ЄС запросив доступ до інформації про те, як соціальна мережа модерує та посилює контент.

Контекст

У своїх дописах Ілон Маск ображав лідерів цих країн, назвавши канцлера Олафа Шольца «дурнем», президента Німеччини – «тираном», а прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – «співучасником зґвалтування Британії». Маск поширював дезінформацію і теорії змови, підтримуючи крайні праві сили як «прихильників політичного реалізму».

Розслідування послідувало за скаргами політиків у Німеччині на те, що алгоритм X просуває контент вкрай правих напередодні виборів у країні 23 лютого. Маск виступив на підтримку націоналістичної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), стверджуючи, що вона врятує Німеччину. Ця партія відкидається іншими політичними силами як екстремістська.

На питання про те, чи є розширене розслідування відповіддю на спірне інтервʼю, яке Маск провів минулого тижня з одним із лідерів партії Еліс Вайдель, представник Єврокомісії відповів, що новий запит допомагає «контролювати системи, повʼязані з усіма цими подіями, що відбуваються». Однак він заявив, що це «цілком не залежить від будь-яких політичних міркувань чи будь-яких конкретних подій».