ЕС расширяет расследование против X Илона Маска на фоне вмешательств миллиардера в европейскую политику

Европейская комиссия активизирует расследование по нарушению социальной сетью Илона Маска X правил ЕС по модерации контента, запросив информацию и отдав ей распоряжение сохранить соответствующие документы, пишет Reuters 17 января. Брюссель изучает роль этой социальной медиаплатформы в европейской политике.

Ключевые факты

В рамках расследования, начатого в декабре 2023 года, исполнительный орган ЕС заявил, что просит X предоставить до 15 февраля внутреннюю документацию о своей системе, которая предлагает пользователям контент-рекомендации, а также все последние изменения, внесенные в нее.

«Сегодня мы делаем дальнейшие шаги, чтобы пролить свет на соответствие рекомендательных систем X обязательствам в рамках DSA», – заявила цифровой комиссар ЕС Хенна Вирккунен, ссылаясь на закон ЕС о цифровых услугах.

Еврокомиссия издала «приказ о хранении», требующий от X хранить внутренние документы и информацию о будущих изменениях в функционировании ее рекомендательных алгоритмов в период с 17 января по конец 2025 года.

Регулятор также запросил доступ к некоторым техническим интерфейсам X.

«Эти шаги позволят службам Комиссии учитывать все соответствующие факты при комплексной оценке в рамках DSA системных рисков и мер по их снижению», – заявили в Комиссии.

Кроме того, регулятор ЕС запросил доступ к информации о том, как социальная сеть модерирует и усиливает контент.

Контекст

В своих сообщениях Илон Маск оскорблял лидеров этих стран, назвав канцлера Олафа Шольца «дураком», президента Германии – «тираном», а премьер-министра Великобритании Кира Стармера – «соучастником изнасилования Британии». Маск распространял дезинформацию и теории заговора, поддерживая крайне правые силы как «сторонников политического реализма».

Расследование последовало за жалобами политиков в Германии на то, что алгоритм X продвигает контент крайне правых в преддверии выборов в стране 23 февраля. Маск выступил в поддержку националистической партии «Альтернатива для Германии» (AfD), утверждая, что она спасет Германию. Эта партия отвергается другими политическими силами как экстремистская.

На вопрос о том, есть ли расширенное расследование ответом на спорное интервью, которое Маск провел на прошлой неделе с одним из лидеров партии Элис Вайдель, представитель Еврокомиссии ответил, что новый запрос помогает «контролировать системы, связанные со всеми происходящими событиями». Однако он заявил, что это «совершенно не зависит от каких-либо политических соображений или каких-либо конкретных событий».