Китай обговорює продаж TikTok у США Ілону Маску на тлі очікуваної заборони, повідомив Bloomberg. Платформа спростовує

Китайські чиновники розглядають можливий варіант, який передбачає придбання мільярдером Ілоном Маском американського бізнесу TikTok, якщо компанія не зможе скасувати у суді обовʼязкове відділення від материнської ByteDance, пише Bloomberg 14 січня. Водночас сама платформа спростовує цю інформацію і називає «чистою вигадкою».

Ключові факти

Пекінські чиновники хочуть, щоб TikTok залишався у власності материнської компанії ByteDance Ltd., кажуть джерела, і компанія оспорює заборону, що насувається, подавши апеляцію до Верховного суду США. Втім, судді дали зрозуміти під час дебатів 10 січня, що вони, швидше за все, підтримають закон.

Високопоставлені китайські чиновники вже почали обговорювати плани дій для TikTok у рамках великої дискусії про те, як працювати з адміністрацією Дональда Трампа. В одному з планів фігурує Ілон Маск, сказали джерела.

Згідно з одним із сценаріїв, X Маска (колишній Twitter) візьме під контроль TikTok US і керуватиме обома бізнесами. З більш ніж 170 млн користувачів у США TikTok може підтримати зусилля X із залучення рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію штучного інтелекту xAI, яка могла б отримати вигоду з величезних обсягів даних, що генеруються TikTok.

Китайські чиновники ще не досягли консенсусу про те, як діяти далі, і їх обговорення поки що мають попередній характер. Неясно, наскільки материнська ByteDance обізнана про обговорення китайського уряду та чи були залучені TikTok та Маск. Також неясно, чи вели Маск, TikTok і ByteDance будь-які переговори щодо умов можливої ​​угоди.

Аналітики Bloomberg Intelligence торік оцінили операції TikTok у США приблизно у $40–50 млрд. Це істотна сума навіть для найбагатшої людини у світі. Неясно, як Маск міг би здійснити таку угоду, чи вимагатиме вона продажу інших активів, чи схвалить її уряд США. Він заплатив 44 млрд доларів за Twitter у 2022 році і все ще сплачує значні кредити.

За словами джерела, для ByteDance Маск має позитивну репутацію, його вважають дуже успішним підприємцем, який має досвід взаємодії з китайським урядом через свій бізнес Tesla Inc.

Водночас у TikTok спростували повідомлення про те, що Китай розглядає можливість продажу додатку Ілону Маску.

«Від нас не можна очікувати коментарів з приводу найчистішої вигадки», — заявив представник TikTok у відповідь на прохання Variety прокоментувати ситуацію.

Контекст

Законодавство, яке передбачає поділ або заборону TikTok, отримало підтримку адміністрації Джо Байдена через загрози національній безпеці. Міністерство юстиції США заявило, що додаток може бути інструментом пропаганди та шпигунства для китайської влади. Закон був ухвалений Конгресом за двопартійної підтримки.

Юристи TikTok стверджують, що це законодавство порушує закони про свободу слова відповідно до Першої поправки до Конституції. Більшість суддів Верховного суду припустили, що проблеми безпеки мають пріоритет над свободою слова, хоча вони ще не ухвалили офіційного рішення.

У квітні Маск написав, що, на його думку, TikTok має залишатися доступним у США. «На мою думку, TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі X, – написав він на X. – Це суперечило б свободі слова та висловлювання. Це не те, за що виступає Америка».

16 грудня генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. TikTok покладає надії на те, що новий президент знайде спосіб уникнути заборони платформи в США. Трамп заявив, що його адміністрація шукає шляхи врятувати популярний відеододаток від обмежень.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, виступав за відстрочку заборони TikTok, яка набуде чинності 19 січня, щоб він міг попрацювати над переговорами.