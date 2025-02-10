ЄС слідом за США перегляне свої витрати на іноземну допомогу. Bloomberg дізнався деталі

Європейський Союз перегляне свою багатомільярдну зовнішню допомогу, щоб повʼязати розподіл фінансування зі своїми зовнішньополітичними інтересами. Єврокомісія хоче реорганізувати іноземну допомогу і зробити її «адреснішою для партнерів», згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg 10 лютого.

Ключові факти

План Єврокомісії збігається з рішенням президента США Дональда Трампа розформувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє десятки мільярдів доларів закордонної допомоги. Першого дня президент США оголосив про 90-денне заморожування майже всієї іноземної допомоги.

Європейська комісія стикається зі зростаючим списком пріоритетів, включаючи оборону, на тлі війни в Україні, а також ворожою позицією Трампа.

Блок має намір реструктурувати свою зовнішню допомогу для захисту своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів із країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировини та стримування припливу мігрантів.

У проєкті документа, який все ще може бути змінений перед поданням, наголошується, що загальний бюджет ЄС перевантажений, враховуючи спектр вимог, від зеленого переходу до оборони. У найближчі тижні Єврокомісія викладе ідеї щодо покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік.

У проєкті документа викладено деякі ідеї щодо вирішення пріоритетів блоку, включаючи ключові реформи та інвестиції для кожної держави-члена, фонд конкурентоспроможності для підтримки стратегічних технологій та надійні гарантії для захисту верховенства закону. У ньому йдеться, що Єврокомісія має намір подати свою наступну довгострокову бюджетну пропозицію в липні, щоб надати достатньо часу для консультацій.

Контекст

ЄС та його держави-члени є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши в 2023 році майже 96 млрд євро ($99 млрд доларів США), тоді як США витратили майже $72 млрд на іноземну підтримку, стверджує агентство.

ЄС хоче скористатися сприйняттям блоку як надійного партнера порівняно з Пекіном або адміністрацією Трампа, уникаючи при цьому ролі «донора останньої інстанції».

Довгостроковий бюджет ЄС обсягом у €1 трлн, одна із найспірніших тем у блоці, більшість держав-членів наразі хочуть отримати масштабне фінансування оборони.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. 4 лютого Адміністрація американського президента Дональда Трампа опублікувала список «розтрат та зловживань» в агентстві. Серед них – витрати на електричні автомобілі у В’єтнамі, фінансування туризму в Єгипті тощо. «При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняються зараз», – заявили у Білому домі.