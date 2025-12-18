Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти 41 судна, пов’язаного із російським «тіньовим флотом» нафтових танкерів, які допомагають Кремлю нарощувати доходи від експорту енергоносіїв. Йдеться в офіційній заяві Ради ЄС від 18 грудня.

Деталі

Для них запроваджено заборону на заходження до портів ЄС, а також на отримання широкого спектра послуг у сфері морських перевезень.

У Раді наголосили, що обмеження стосуються танкерів «тіньового флоту» Володимира Путіна, які обходять механізм цінової стелі на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії.

До переліку також увійшли судна, задіяні в транспортуванні військового обладнання для РФ, а також у вивезенні з України викраденого зерна та культурних цінностей.

У результаті загальна кількість суден під санкціями ЄС зросла майже до 600. Рішення також пов’язане з нещодавнім внесенням до санкційного списку дев’яти суб’єктів, які сприяють функціонуванню «тіньового флоту».

Контекст

Після початку повномасштабної війни у 2022 році країни G7 запровадили граничну ціну на російську нафту. Метою було обмежити нафтові доходи Кремля, водночас зберігши для третіх країн можливість купувати російську сировину через західні сервіси – за умови дотримання встановленого цінового ліміту.

У відповідь Росія поступово переорієнтувала експорт нафти на азійські ринки, задіявши власний флот. Значна частина цих танкерів уже перебуває під санкціями: це здебільшого застарілі судна з непрозорою структурою власності, які не мають доступу до західного страхування.

Адміністрація Джо Байдена розраховувала, що зростання витрат на утримання й розширення танкерного флоту обмежить здатність РФ фінансувати війну. Водночас команда Дональда Трампа скептично ставилася до механізму цінової стелі та не підтримала його зниження з $60 до $47,6 за барель, узгоджене Великою Британією, ЄС і Канадою у вересні 2025 року.

За оцінками фінського Центру дослідження енергії та чистого повітря, у жовтні 44% російської нафти експортували танкери санкційного «тіньового» флоту, ще 18% – судна цього флоту, які поки не підпали під обмеження. Частка перевезень танкерами, пов’язаними з країнами G7, ЄС та Австралією, становила 38%.

Загалом для транспортування підсанкційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели використовують 1423 танкери, з яких 921 уже перебуває під санкціями США, Великої Британії або ЄС, свідчать дані Lloyd’s List Intelligence.

Обсяг російської нафти, що перебуває в морі, зріс до максимуму за останні два з половиною роки – 3,68 млн барелів на добу. Такий надлишок тисне на ринок і ускладнює для Москви фінансування війни проти України.

5 грудня Reuters із посиланням на джерела повідомило, що країни G7 та ЄС обговорюють можливу відмову від механізму цінової стелі та перехід до повної заборони на надання морських послуг для російської нафти.

Згодом також стало відомо, що ЄС готується по-новому трактувати норми міжнародного морського права, щоб посилити боротьбу з так званим російським «тіньовим флотом».