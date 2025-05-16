Мерц заявив, що 17-й пакет санкцій проти Росії буде затверджено 20 травня

Новий пакет санкцій проти Росії може бути затверджений під час засідання Ради Європейського Союзу, яке відбудеться у Брюсселі 20 травня. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на своїй сторінці у соціальній мережі Х.
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Деталі
- «Новий пакет санкцій підготовлено. Ми ухвалимо рішення у вівторок [20 травня] у Брюсселі», – зазначив Мерц.
- Канцлер також високо оцінив візит президента України Володимира Зеленського до Стамбула для переговорів, назвавши це «значним кроком».
- Водночас, за словами Мерца, президент Росії Володимир Путін, відмовившись від поїздки до Туреччини, опинився у скрутному становищі.
Контекст
Новий пакет санкцій Європейського Союзу спрямований на боротьбу з «тіньовим флотом», який Москва використовує для обходу обмежень на експорт нафти. До чорного списку включено близько 200 танкерів, що допомагають Росії уникати цінових обмежень і продовжувати торгівлю сировиною.
Окрім цього, санкції торкнуться російських громадян, причетних до кібератак, порушень прав людини та диверсійних дій у Європі.
Очікується, що після затвердження 17-го пакета розпочнеться підготовка 18-го раунду санкцій проти РФ.
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