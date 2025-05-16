Мерц заявив, що 17-й пакет санкцій проти Росії буде затверджено 20 травня

Новий пакет санкцій проти Росії може бути затверджений під час засідання Ради Європейського Союзу, яке відбудеться у Брюсселі 20 травня. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

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«Новий пакет санкцій підготовлено. Ми ухвалимо рішення у вівторок [20 травня] у Брюсселі», – зазначив Мерц.

Канцлер також високо оцінив візит президента України Володимира Зеленського до Стамбула для переговорів, назвавши це «значним кроком».

Водночас, за словами Мерца, президент Росії Володимир Путін, відмовившись від поїздки до Туреччини, опинився у скрутному становищі.

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Контекст

Новий пакет санкцій Європейського Союзу спрямований на боротьбу з «тіньовим флотом», який Москва використовує для обходу обмежень на експорт нафти. До чорного списку включено близько 200 танкерів, що допомагають Росії уникати цінових обмежень і продовжувати торгівлю сировиною.

Окрім цього, санкції торкнуться російських громадян, причетних до кібератак, порушень прав людини та диверсійних дій у Європі.

Очікується, що після затвердження 17-го пакета розпочнеться підготовка 18-го раунду санкцій проти РФ.