Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. Ставка за депозитами знизилася до 2%, що є найнижчим рівнем з початку 2023 року, а основна ставка рефінансування – до 2,15%, рівня 2022-го. Про це йдеться у пресрелізі регулятора від 5 червня.

Деталі

За оцінками ЄЦБ, інфляція наблизилася до цільового показника 2% і, за прогнозами, у 2025 році становитиме в середньому 2%, що на 0,3 відсоткових пункти нижче, ніж прогнозувалося у березні.

ЄЦБ знижує процентні ставки вже увосьме за рік після того, як інфляція впала нижче 2%, а економіка зазнала численних ударів через американські тарифи.

«Інфляція наразі відповідає середньостроковій цілі Ради керуючих у 2%», – йдеться в заяві ЄЦБ.

«Хоча невизначеність щодо торговельної політики, ймовірно, негативно позначиться на інвестиціях бізнесу та експорті в короткостроковій перспективі, зростання державних інвестицій в оборону та інфраструктуру дедалі більше підтримуватиме економічне зростання в середньостроковій перспективі», – повідомив регулятор.

Мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, послабили довіру до економіки США та погіршили перспективи глобального зростання, що зміцнило євро та знизило ціни на енергоносії.

Це прискорило зниження інфляції, але деякі експерти побоюються, що ціни можуть опуститися нижче цільового показника, особливо до того, як ЄС відповість на тарифи та збільшить витрати на оборону й інфраструктуру. Нові квартальні прогнози ЄЦБ показують, що у 2026 році інфляція становитиме 1,6%, що нижче цільового рівня. Економічне зростання наступного року прогнозується дещо повільнішим, ніж раніше.

Контекст

Для боротьби з інфляцією низка центральних банків світу значно підвищили ключові процентні ставки, що позначилося на банківському кредитуванні та управлінні грошовими потоками в економіці.

ЄЦБ розпочав цикл зниження ставок у червні 2024 року, коли базова ставка досягла рекордно високого рівня в 4%, для протидії зростаючій інфляції.