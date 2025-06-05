Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. Ставка за депозитами знизилася до 2%, що є найнижчим рівнем з початку 2023 року, а основна ставка рефінансування – до 2,15%, рівня 2022-го. Про це йдеться у пресрелізі регулятора від 5 червня.
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Деталі
- За оцінками ЄЦБ, інфляція наблизилася до цільового показника 2% і, за прогнозами, у 2025 році становитиме в середньому 2%, що на 0,3 відсоткових пункти нижче, ніж прогнозувалося у березні.
- ЄЦБ знижує процентні ставки вже увосьме за рік після того, як інфляція впала нижче 2%, а економіка зазнала численних ударів через американські тарифи.
- «Інфляція наразі відповідає середньостроковій цілі Ради керуючих у 2%», – йдеться в заяві ЄЦБ.
- «Хоча невизначеність щодо торговельної політики, ймовірно, негативно позначиться на інвестиціях бізнесу та експорті в короткостроковій перспективі, зростання державних інвестицій в оборону та інфраструктуру дедалі більше підтримуватиме економічне зростання в середньостроковій перспективі», – повідомив регулятор.
- Мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, послабили довіру до економіки США та погіршили перспективи глобального зростання, що зміцнило євро та знизило ціни на енергоносії.
- Це прискорило зниження інфляції, але деякі експерти побоюються, що ціни можуть опуститися нижче цільового показника, особливо до того, як ЄС відповість на тарифи та збільшить витрати на оборону й інфраструктуру. Нові квартальні прогнози ЄЦБ показують, що у 2026 році інфляція становитиме 1,6%, що нижче цільового рівня. Економічне зростання наступного року прогнозується дещо повільнішим, ніж раніше.
Контекст
Для боротьби з інфляцією низка центральних банків світу значно підвищили ключові процентні ставки, що позначилося на банківському кредитуванні та управлінні грошовими потоками в економіці.
ЄЦБ розпочав цикл зниження ставок у червні 2024 року, коли базова ставка досягла рекордно високого рівня в 4%, для протидії зростаючій інфляції.
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