ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 6 березня знову знизив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), йдеться у повідомленні регулятора. Рішення співпало з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

Ключові факти

Згідно із рішенням, ставка за депозитами тепер становить 2,5%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) – 2,65%, ставка за маржинальними кредитами – 2,9%.

Згідно із прогнозом ЄЦБ, загальна інфляція складе в середньому 2,3% у 2025 році, 1,9% у 2026 році та 2,0% у 2027 році. Перегляд загальної інфляції у бік підвищення на 2025 рік відбиває сильнішу динаміку цін на енергоносії.

Без урахування енергоносіїв та продуктів харчування ЄЦБ прогнозує інфлцяію на рівні 2,2% у 2025 році, 2,0% у 2026 році та 1,9% у 2027 році.

«Грошово-кредитна політика стає значно менш обмежувальною, оскільки зниження відсоткових ставок робить нові запозичення менш дорогими для фірм та домогосподарств, а зростання кредитування набирає обертів», – сказано у повідомленні.

Економіка стикається з постійними проблемами, і банк знову знизив прогнози зростання для єврозони – до 0,9% на 2025 рік, 1,2% на 2026 рік та 1,3% на 2027 рік. Перегляди у бік зниження на 2025 і 2026 роки відображають зниження експорту і слабкість інвестицій, і частково зумовлені високою невизначеністю торгової політики.

Контекст

Для боротьби з інфляцією багато центробанків світу змушені були підвищити свої ключові ставки на рекордні рівні, що вплинуло на кредити банкам і, відповідно, на регулювання грошових потоків в економіку.

Сьогодніше рішення стало вже шостим зниженням ставки за депозитами ЄЦБ з того часу, як центральний банк розпочав цикл зниження ставок у червні 2024 року, коли базова ставка досягла рекордно високого рівня в 4% для протидії зростаючій інфляції. Востаннє ЄЦБ знижував ставки 30 січня.