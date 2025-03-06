Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 6 березня знову знизив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), йдеться у повідомленні регулятора. Рішення співпало з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ключові факти

  • Згідно із рішенням, ставка за депозитами тепер становить 2,5%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) – 2,65%, ставка за маржинальними кредитами – 2,9%.
  • Згідно із прогнозом ЄЦБ, загальна інфляція складе в середньому 2,3% у 2025 році, 1,9% у 2026 році та 2,0% у 2027 році. Перегляд загальної інфляції у бік підвищення на 2025 рік відбиває сильнішу динаміку цін на енергоносії. 
  • Без урахування енергоносіїв та продуктів харчування ЄЦБ прогнозує інфлцяію на рівні 2,2% у 2025 році, 2,0% у 2026 році та 1,9% у 2027 році.
  • «Грошово-кредитна політика стає значно менш обмежувальною, оскільки зниження відсоткових ставок робить нові запозичення менш дорогими для фірм та домогосподарств, а зростання кредитування набирає обертів», – сказано у повідомленні. 
  • Економіка стикається з постійними проблемами, і банк знову знизив прогнози зростання для єврозони – до 0,9% на 2025 рік, 1,2% на 2026 рік та 1,3% на 2027 рік. Перегляди у бік зниження на 2025 і 2026 роки відображають зниження експорту і слабкість інвестицій, і частково зумовлені високою невизначеністю торгової політики.

Контекст

Для боротьби з інфляцією багато центробанків світу змушені були підвищити свої ключові ставки на рекордні рівні, що вплинуло на кредити банкам і, відповідно, на регулювання грошових потоків в економіку.

Сьогодніше рішення стало вже шостим зниженням ставки за депозитами ЄЦБ з того часу, як центральний банк розпочав цикл зниження ставок у червні 2024 року, коли базова ставка досягла рекордно високого рівня в 4% для протидії зростаючій інфляції. Востаннє ЄЦБ знижував ставки 30 січня.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні