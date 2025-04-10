Євро зріс до піврічного максимуму на тлі послаблення торгової напруги між США та ЄС

Євро продовжив зростання, наблизившись до позначки $1,11 та сягнувши найвищого рівня з кінця вересня 2024 року. Про це пише Trading Economics 10 квітня.

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Це сталося після того, як Європейський Союз оголосив про 90-денне призупинення запровадження нових мит на американські товари задля проведення переговорів про торгівлю.

Хоча ці заходи дещо пом’якшили побоювання глобального уповільнення економіки та зростання інфляції, вони також внесли нову хвилю невизначеності, яка може затягнутися на кілька місяців, говорять експерти.

На тлі новин грошові ринки скоригували свої прогнози майбутніх рішень Європейського центрального банку. Ставку за депозитною facility ЄЦБ до грудня тепер очікують на рівні 1,8%, що вище за середу (1,65%), але дещо нижче за минулий тиждень (1,9%).

Імовірність зниження ставки в квітні знизилася до 90%, тоді як ще напередодні ринки повністю закладали його в ціни.

Контекст

Після повернення до Білого дому Дональд Трамп запровадив 20% мито на весь імпорт із Китаю та пригрозив 25% митами на більшість товарів із Канади й Мексики, тимчасово відклавши їх застосування. Також були підвищені мита на сталь, алюміній та автомобілі – останні на рівні 25%. 2 квітня Трамп оприлюднив нові глобальні взаємні мита, зокрема 25% мито на імпорт автомобілів.

Пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про взаємну відмову від мит на промислові товари Трамп відхилив, наполягаючи на тому, що ЄС має погодитись на закупівлю американських енергоносіїв на суму $350 млрд в обмін на відтермінування нових тарифів.

У відповідь 9 квітня ЄС схвалив поетапне запровадження контрзаходів проти США, які мали стартувати 15 квітня, у травні та грудні. Більшість товарів мали обкладатися митом у 25%, частина – 10%.

Того ж дня Трамп відклав запровадження нових мит для низки країн на 90 днів, але підвищив мита на китайський імпорт до 125%. 10 квітня фон дер Ляєн оголосила, що ЄС також відкладає запровадження своїх контрзаходів на три місяці.